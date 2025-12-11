Secciones
Para recibir a Messi: en India se construyó una estatua de 21 metros con un equipo de 45 artistas

El astro argentino vivirá una presentación histórica marcada por homenajes, eventos masivos y un recorrido que paraliza al país.

Hace 1 Hs

La India ultima detalles para homenajear a Lionel Messi con una estatua monumental de 21 metros de altura que será presentada en Calcuta como apertura del denominado “GOAT Tour”. Según informó la BBC, el recorrido contará además con la presencia de Luis Suárez y Rodrigo De Paul, que acompañarán al rosarino en una serie de actividades repartidas en distintas ciudades del país asiático.

La gira durará tres días e incluirá visitas a Hyderabad, Mumbai y Nueva Delhi. El evento inaugural será a las 10.30 hora local y permitirá a los fanáticos acercarse a un espacio llamado “Hola Messi”, donde se exhibe una réplica a tamaño real del jugador sentado en un trono. Por cuestiones de seguridad, Messi observará la ceremonia desde su hotel, mientras también se presentará un mural de grandes dimensiones en su honor.

En Hyderabad, el capitán argentino participará de la GOAT Cup, un evento que incluirá un partido de celebridades en formato siete contra siete en el Estadio Internacional Rajiv Gandhi y un espectáculo musical en homenaje a su trayectoria. La destacada estatua que se inaugurará requirió el trabajo de 45 artistas durante 27 días, sumando un nuevo reconocimiento internacional para el campeón del mundo.

Una agenda cargada de homenajes

El itinerario contempla además un encuentro con el primer ministro Narendra Modi y un reconocimiento al equipo juvenil de la Academia Minerva, reciente ganador de competencias europeas como la Gothia Cup, Dana Cup y Norway Cup. Será la segunda visita de Lionel Messi a la India, tras su presencia en 2011 cuando la selección argentina disputó un amistoso frente a Venezuela.

La gira llega en un momento de enorme vigencia para el rosarino: convirtió 46 goles en 53 partidos durante 2025 y aportó 28 asistencias con Inter Miami. Sus números lo mantienen entre los máximos goleadores del año junto a Kylian Mbappé, Harry Kane y Erling Haaland. Con 896 goles y 407 asistencias en 1.137 encuentros oficiales, las estadísticas consolidan uno de los tramos más productivos de la carrera del argentino.

