Para recibir a Messi: en India se construyó una estatua de 21 metros con un equipo de 45 artistas

La gira durará tres días e incluirá visitas a Hyderabad, Mumbai y Nueva Delhi. El evento inaugural será a las 10.30 hora local y permitirá a los fanáticos acercarse a un espacio llamado “Hola Messi”, donde se exhibe una réplica a tamaño real del jugador sentado en un trono. Por cuestiones de seguridad, Messi observará la ceremonia desde su hotel, mientras también se presentará un mural de grandes dimensiones en su honor.