La frase del “Chelo” Delgado que encendió la posibilidad de ver a Paulo Dybala en Boca

Con varios futbolistas que se marcharán, el club evalúa incorporar figuras de jerarquía y allí surgió el campeón del mundo, actualmente en la Roma y con deseos de regresar al país para reencontrarse con su amigo Leandro Paredes. La opción de que Dybala desembarque en el “Xeneize” fue creciendo en las últimas semanas y terminó de tomar fuerza cuando Delgado expresó: “La llegada de Dybala es un sueño y una ilusión, sabemos que se le vence el contrato en junio”.