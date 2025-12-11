Gonzalo Urueña, el productor que hizo de Central Córdoba una casa para los artistas

“Ya no tengo miedo a nada”, decía Gonzalo Urueña con una sonrisa en una entrevista con LA GACETA en 2017. Esa muestra de coraje es también la frase que hoy lo resume. Su muerte repentina, ocurrida el miércoles en Buenos Aires, sorprendió al mundo artístico de Tucumán y a quienes lo vieron trabajar con la vida cultural de la provincia. Productor, gestor cultural y presidente de Central Córdoba, Urueña ayudó a convertir al histórico estadio en un escenario imprescindible del norte. Su partida deja para quienes lo conocieron un legado marcado por la pasión, la familia y una energía que parecía inagotable.