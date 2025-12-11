La Corte Suprema dejó firme la prisión perpetua contra uno de los asesinos de Ana Dominé

El crimen ocurrió el 12 de septiembre de 2020 cuando Dominé regresaba de su comercio con la recaudación del día, acompañada por uno de sus hijos. En la esquina de avenida Alem y Crisóstomo Álvarez, madre e hijo hicieron una breve parada en un kiosco. Allí fueron interceptados por una banda que los seguía desde varias cuadras atrás en un taxi y dos motocicletas. Las cámaras de seguridad registraron cómo los delincuentes se abalanzaron sobre el vehículo, se apoderaron del bolso con el dinero y, ante el forcejeo de la mujer, uno de ellos efectuó un disparo a quemarropa que le perforó el cráneo. Dominé murió poco después. La trágica secuencia duró menos de un minuto.