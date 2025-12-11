Banco Macro anuncia la remodelación total de la sucursal Trancas

En el marco de su plan de inversiones y con el propósito de continuar ampliando la cobertura bancaria en la provincia de Tucumán, Banco Macro presenta su renovada sucursal en la localidad de Trancas.
La flamante sede, ubicada en la calle Hipólito Yrigoyen 571, fue diseñada con foco en mejorar la experiencia del cliente y brindar un entorno más eficiente y cómodo para sus colaboradores.
Esta transformación representa un paso más en el camino hacia una experiencia bancaria diferencial, orientada a acompañar a las personas en cada momento de su vida financiera.
La remodelación demandó una inversión de 944 millones de pesos y abarca una superficie cubierta de 345 m2.
La sucursal dispone de un lobby operativo las 24 horas, equipado con 3 cajeros automáticos, 1 Terminal de Autogestión (TAG), 1 Terminal de Autoservicio -TAS-, lo que permite a los usuarios operar de manera rápida, segura y autónoma. También hay 3 cajas de atención al público.
El nuevo espacio cuenta con 3 puestos comerciales especialmente pensados para brindar asesoramiento personalizado a clientes de Banca Individuos, consolidando su compromiso con la atención adaptada a las necesidades específicas de cada perfil.
Con esta remodelación, Banco Macro da un nuevo paso en su objetivo de consolidarse como el banco del día a día de sus clientes, ofreciendo soluciones innovadoras, cercanas y con impacto positivo en las comunidades donde está presente.
La renovación de la sede en Trancas representa también una muestra concreta del compromiso sostenido con el desarrollo de Tucumán, brindando apoyo real a personas y empresas, y reafirmando el rol de la entidad como motor del crecimiento económico local y nacional.
Banco Macro tiene el 79% de sus sedes en el interior del país.
En la actualidad hay 142 localidades donde, entre sucursales y cajeros automáticos, constituye la única presencia bancaria.
En Tucumán en particular, hay 23 localidades con presencia única de Banco Macro.
Pensá en Grande, Pensá en Macro.