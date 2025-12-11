Un nuevo mapa laboral en el país: así serían las vacaciones, indemnizaciones y el banco de horas

El Gobierno de Javier Milei terminó de pulir el proyecto definitivo de reforma laboral que enviará al Congreso en las próximas horas. Tras semanas de negociaciones dentro del Consejo de Mayo, un espacio que reunió a funcionarios nacionales, legisladores, gobernadores, empresarios y sectores sindicales, la Casa Rosada presentó una iniciativa que apunta a modernizar las normas vigentes y generar un nuevo marco laboral tanto para el sector público como para el privado.