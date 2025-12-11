Santa Fe incorpora la plataforma tucumana Alberdi para modernizar la gestión penal

La Suprema Corte de Justicia de la provincia de Santa Fe avanzó en la modernización de su gestión penal mediante la adopción de la Plataforma Alberdi, un sistema integral desarrollado y perfeccionado por el Poder Judicial de Tucumán. Esta incorporación, efectuada en virtud de un convenio de cooperación interinstitucional rubricado en el año 2023, “representa un ejercicio de federalismo operativo que trasciende las fronteras jurisdiccionales, permitiendo a Santa Fe acceder a una herramienta tecnológica de última generación sin costo de licencia”, se informó oficialmente. La iniciativa, impulsada por el ministro santafesino Daniel Erbetta junto al presidente de la Corte de Tucumán Daniel Leiva, se presenta como el vehículo para concretar la transición definitiva al entorno digital, comenzando su despliegue en el distrito de San Lorenzo para luego extenderse de forma progresiva al resto de las circunscripciones de la provincia.