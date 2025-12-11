Santa Fe incorpora la plataforma tucumana Alberdi para modernizar la gestión penal

La Suprema Corte de Justicia de la provincia de Santa Fe avanzó en la modernización de su gestión penal mediante la adopción de la Plataforma Alberdi, un sistema integral desarrollado y perfeccionado por el Poder Judicial de Tucumán. Esta incorporación, efectuada en virtud de un convenio de cooperación interinstitucional rubricado en el año 2023, “representa un ejercicio de federalismo operativo que trasciende las fronteras jurisdiccionales, permitiendo a Santa Fe acceder a una herramienta tecnológica de última generación sin costo de licencia”, se informó oficialmente. La iniciativa, impulsada por el ministro santafesino Daniel Erbetta junto al presidente de la Corte de Tucumán Daniel Leiva, se presenta como el vehículo para concretar la transición definitiva al entorno digital, comenzando su despliegue en el distrito de San Lorenzo para luego extenderse de forma progresiva al resto de las circunscripciones de la provincia.
La esencia de esta transformación reside en el concepto de "Expediente Digital", que centraliza la totalidad de la historia de cada carpeta judicial en una interfaz unificada, prescindiendo absolutamente del soporte papel. “La Plataforma Alberdi garantiza la validez y los mismos efectos jurídicos a las actuaciones judiciales registradas en formato escrito, visual, de audio o audiovisual, incluyendo la integración de los videos de las audiencias, conforme a los principios de desformalización y celeridad procesal que estructuran el sistema penal moderno”, se explicó. Dicha arquitectura se complementa con su naturaleza de código abierto, característica que, al fomentar la transparencia y el acceso a la información pública, robustece la confianza ciudadana en la administración de justicia.
La Plataforma Alberdi produce información estadística de manera automática: “Produce todo tipo de información a la cero hora del día anterior”, señaló Erbetta. Entre esos datos se incluyen promedios de horas de audiencia por juez, por tipo de audiencia y con cortes diarios, semanales, mensuales y anuales. La información también permite generar mapas del delito, elaborados sobre la base de causas judicializadas, condenas y denuncias.
En el plano operativo, la implementación del sistema genera una eficiencia procesal significativa a través de la automatización de trámites esenciales. La plataforma opera mediante modelos preestablecidos de escritos y resoluciones (providencias y oficios), a la vez que dispara notificaciones digitales de manera automática según la tipología de la actuación, reduciendo drásticamente los márgenes de error material. Adicionalmente, el sistema permite la trazabilidad completa del proceso, desde su inicio hasta su culminación, proveyendo un mecanismo de control de gestión riguroso que, según se proyecta, habilitará el reaprovechamiento de recursos humanos al flexibilizar la operación jurisdiccional, permitiendo a operadores judiciales trabajar con expedientes y audiencias de distintos distritos de forma remota.
Finalmente, el impacto de la Plataforma Alberdi se extiende al ámbito de la gobernanza judicial, al producir información estadística de carácter estratégico y en tiempo real. Esta funcionalidad genera automáticamente datos de control, como el promedio de horas de audiencia por magistrado y por tipo de acto procesal, y posibilita la elaboración de mapas del delito basados en causas judicializadas y condenas. Esta capacidad de diagnóstico preciso y continuo funciona como un mecanismo directo e indirecto de control de gestión para los órganos superiores de la Corte y, por su carácter abierto, fortalece la transparencia al hacer que la información pública del sistema penal sea accesible a la ciudadanía.