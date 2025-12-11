El corte total del tránsito por San Lorenzo al 500 provoca caos en la circulación por Barrio Sur

Las obras de pavimentación que inició esta semana la Municipalidad de la capital en la calle San Lorenzo ocasiona enormes demoras en el tránsito por Barrio Sur, por lo que se recomienda a los conductores buscar vías alterntivas para evitar mayores contratiempos.
La Municipalidad dispuso corte de tránsito total, desde las 8, en San Lorenzo al 500, siguiendo con la obra iniciada el martes en la misma arteria, pero en cuadras anteriores. Las autoridades aclararon que la normalización del tránsito dependerá del avance de los trabajos.
Debido a la cantidad de vehículos que se movilizan por la zona, durante la mañana se registraron diferentes congestiones en el tránsito, que ocasionaron demoras de alrededor de 30 minutos.