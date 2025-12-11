Secciones
SociedadActualidad

El corte total del tránsito por San Lorenzo al 500 provoca caos en la circulación por Barrio Sur

La Municipalidad repara el pavimento desde el inicio de la semana. Se recomienda evitar la zona

PACIENCIA. Los conductores deberán tomar recaudos para evitar contratiempos en Barrio Sur. PACIENCIA. Los conductores deberán tomar recaudos para evitar contratiempos en Barrio Sur. LA GACETA
Hace 2 Hs

Las obras de pavimentación que inició esta semana la Municipalidad de la capital en la calle San Lorenzo ocasiona enormes demoras en el tránsito por Barrio Sur, por lo que se recomienda a los conductores buscar vías alterntivas para evitar mayores contratiempos. 

La Municipalidad dispuso corte de tránsito total, desde las 8, en San Lorenzo al 500, siguiendo con la obra iniciada el martes en la misma arteria, pero en cuadras anteriores. Las autoridades aclararon que la normalización del tránsito dependerá del avance de los trabajos.

El corte total del tránsito por San Lorenzo al 500 provoca caos en la circulación por Barrio Sur

Debido a la cantidad de vehículos que se movilizan por la zona, durante la mañana se registraron diferentes congestiones en el tránsito, que ocasionaron demoras de alrededor de 30 minutos. 

Temas Municipalidad de San Miguel de TucumánBarrio SurPúblicoSan Lorenzo
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Investigan a una pareja de prestamistas, acusados por usura y extorsión
1

Investigan a una pareja de prestamistas, acusados por usura y extorsión

Un viaje largo que vale la pena: las claves para ir en auto desde Tucumán a Brasil
2

Un viaje largo que vale la pena: las claves para ir en auto desde Tucumán a Brasil

Aumentos y morosidad: Muchos papás adeudan la cuota todo el año y luego cambian a sus hijos de colegio
3

Aumentos y morosidad: "Muchos papás adeudan la cuota todo el año y luego cambian a sus hijos de colegio"

Entrega del Premio Nobel de la Paz: María Corina Machado reapareció después de un año en la clandestinidad
4

Entrega del Premio Nobel de la Paz: María Corina Machado reapareció después de un año en la clandestinidad

Caputo y la tranquilidad del dólar: el éxito del bono que bajó la cotización de la divisa
5

Caputo y la tranquilidad del dólar: el éxito del bono que bajó la cotización de la divisa

En Puerto de Coquimbo, una comitiva de Tucumán analizó oportunidades de exportación
6

En Puerto de Coquimbo, una comitiva de Tucumán analizó oportunidades de exportación

Más Noticias
San Miguel de Tucumán es la cuarta mejor ciudad del país para vivir, según la UBA

San Miguel de Tucumán es la cuarta mejor ciudad del país para vivir, según la UBA

Un viaje largo que vale la pena: las claves para ir en auto desde Tucumán a Brasil

Un viaje largo que vale la pena: las claves para ir en auto desde Tucumán a Brasil

Triste adiós a Gonzalo Urueña: el día que brilló en un mano a mano imperdible con LA GACETA

Triste adiós a Gonzalo Urueña: el día que brilló en un mano a mano imperdible con LA GACETA

Gripe H3N2: las siete claves para entender el brote que preocupa al mundo

Gripe H3N2: las siete claves para entender el brote que preocupa al mundo

Aumentos y morosidad: Muchos papás adeudan la cuota todo el año y luego cambian a sus hijos de colegio

Aumentos y morosidad: "Muchos papás adeudan la cuota todo el año y luego cambian a sus hijos de colegio"

El tiempo en Tucumán: se espera otra jornada calurosa y hay alerta por fuertes tormentas

El tiempo en Tucumán: se espera otra jornada calurosa y hay alerta por fuertes tormentas

Último feriado de 2025: ¿habrá fin de semana largo por Navidad?

Último feriado de 2025: ¿habrá fin de semana largo por Navidad?

Por qué algunas personas no deberían tomar café: los cuatro grupos de riesgo

Por qué algunas personas no deberían tomar café: los cuatro grupos de riesgo

Comentarios