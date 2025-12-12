Estudiantes santiagueños son premiados por diseñar una propuesta para frenar microbasurales

La Semana de Integración Federal del programa Gestión para el Desarrollo (GPD) del Consejo Federal de Inversiones reunió a representantes de todo el país para participar del Ideatón Federal desarrollado en la CIudad de Buenos Aires. Allí, un equipo interdisciplinario de jóvenes santiagueños obtuvo una de las distinciones principales con Reno(B)arrios, un proyecto enfocado en el ambiente y la gestión de residuos que ahora busca articularse con organismos públicos para aplicarse en la capital provincial.