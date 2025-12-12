Estudiantes santiagueños son premiados por diseñar una propuesta para frenar microbasurales

La Semana de Integración Federal del programa Gestión para el Desarrollo (GPD) del Consejo Federal de Inversiones reunió a representantes de todo el país para participar del Ideatón Federal desarrollado en la CIudad de Buenos Aires. Allí, un equipo interdisciplinario de jóvenes santiagueños obtuvo una de las distinciones principales con Reno(B)arrios, un proyecto enfocado en el ambiente y la gestión de residuos que ahora busca articularse con organismos públicos para aplicarse en la capital provincial.
La propuesta se diseñó como respuesta a la proliferación de microbasurales en barrios de la zona noroeste, donde la acumulación de desechos impacta directamente en la calidad de vida. El Ideatón evaluó innovación, viabilidad y potencial de impacto territorial, y el equipo santiagueño se ubicó entre los tres ganadores junto a otras iniciativas de La Rioja y Misiones.
El grupo está integrado por Valentina Bonahora, Ignacio Luna, Ignacio Creus, Valentina Pellene, Andrea Venancio y Brunella Marchionna, jóvenes de entre 21 y 29 años provenientes de carreras como Medicina, Relaciones Internacionales, Trabajo Social y Ciencias Políticas.
Una propuesta que nace del diagnóstico territorial
Reno(B)arrios pone el foco en los barrios Belén, Bosco III, Teresita y General Paz, donde el equipo detectó una presencia persistente de microbasurales en espacios de dos o más cuadras. La iniciativa propone un abordaje escalonado y sostenible, con tres líneas centrales.
La primera plantea educación ambiental comunitaria mediante talleres sobre separación de residuos, reciclaje y prácticas responsables. La segunda introduce clasificación domiciliaria obligatoria, diferenciando desechos orgánicos e inorgánicos para reducir la cantidad total que llega a los vertederos. La tercera contempla la creación de Centros de Valorización Integral de Residuos, espacios comunitarios que permitirían gestionar materiales reciclables y articular con municipios, universidades y organizaciones sociales.
El equipo sostiene que esta estructura permitiría mejorar el ambiente, fortalecer hábitos sostenibles y abrir oportunidades de empleo verde dentro de una economía circular con impacto barrial.
Un Ideatón que reunió a todo el país
El certamen contó con representantes de las 23 provincias y se centró en la creación de políticas públicas con impacto real. Tras su regreso, los jóvenes comenzaron una agenda de articulación institucional.
Señalan que la problemática de los microbasurales ya aparece en la agenda municipal y que la provincia cuenta con profesionales capaces de acompañar la implementación. El objetivo es iniciar el trabajo en los barrios analizados y, si el modelo resulta efectivo, replicarlo en otros puntos de la ciudad e incluso de la región.
La iniciativa propone renovar prácticas existentes y avanzar hacia soluciones con impacto comunitario, en un momento en el que el debate ambiental forma parte de las preocupaciones centrales del país.