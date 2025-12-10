Un médico renunció a su trabajo en España y se fue a trabajar como lavaplatos en Alemania: ahora gana el doble

La emigración de médicos jóvenes españoles sigue en aumento. La falta de estabilidad, los bajos salarios y la sobrecarga asistencial están empujando a una generación completa de profesionales sanitarios a buscar oportunidades fuera del país. El caso de Rafael Zafra, un recién graduado en Medicina que decidió no hacer el MIR y mudarse a Alemania, se ha convertido en un ejemplo viral de esta situación.