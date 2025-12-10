Un médico renunció a su trabajo en España y se fue a trabajar como lavaplatos en Alemania: ahora gana el doble

La emigración de médicos jóvenes españoles sigue en aumento. La falta de estabilidad, los bajos salarios y la sobrecarga asistencial están empujando a una generación completa de profesionales sanitarios a buscar oportunidades fuera del país. El caso de Rafael Zafra, un recién graduado en Medicina que decidió no hacer el MIR y mudarse a Alemania, se ha convertido en un ejemplo viral de esta situación.
De médico en España a camarero en Berlín: un salto salarial inesperado
Rafael Zafra terminó Medicina el pasado año y, tras analizar las condiciones laborales en España, optó por no presentarse al MIR. En cambio, decidió mudarse a Berlín y trabajar “de lo que fuera” mientras comenzaba el proceso de convalidación de su título.
Lo que no esperaba era encontrarse con una comparación salarial tan contundente. Mientras que en España habría cobrado 1.400 euros como médico residente en la Comunidad de Madrid —sin incluir guardias—, en Alemania gana 3.200 euros netos al mes como camarero.
“No me esperaba ganar más como camarero en Alemania que mis compañeros que se quedaron haciendo el MIR y trabajando 70 horas a la semana”, afirmó en el programa Y Ahora Sonsoles.
Condiciones laborales: la verdadera razón de la emigración
Aunque el salario es parte de la discusión, Zafra insiste en que la motivación principal fue la calidad de vida y las condiciones de trabajo.
En España, explica, muchos médicos jóvenes enfrentan:
Jornadas de 70 a 90 horas semanales.
Guardias de 24 horas sin dormir.
Sobrecarga asistencial constante.
Amenazas y episodios de estrés en urgencias.
Horas extra no pagadas y, en muchos casos, no cotizadas.
En un vídeo publicado en TikTok —luego borrado pero recuperado por Noticiastrabajo—, Zafra remarcó que en Alemania ocurre lo contrario:
“Lo de trabajar horas extra y que no te las paguen es la excepción, no la norma”.
El sistema sanitario español pierde talento: un problema creciente
El caso de Rafael Zafra no es aislado. Cada año, miles de médicos recién titulados deciden emigrar por:
Sueldos poco competitivos.
Contratos temporales o parciales.
Una carga asistencial superior a la media europea.
Escasas expectativas de estabilidad laboral.
Esta fuga continua de talento genera preocupación en el sistema público, especialmente ante el envejecimiento de la población médica y la necesidad de relevo generacional.
¿Qué hubiera cobrado como médico residente en España?
El sueldo base de un MIR de primer año en Madrid ronda los 1.400 euros mensuales por una jornada de 37,5 a 40 horas.
A esto se suman las guardias obligatorias, que incrementan el salario total, pero también la carga de trabajo. Aun con las guardias remuneradas, el salario final quedaría por debajo de los 3.200 euros que Zafra percibe actualmente como camarero.
La reflexión de un joven que no descarta volver a ejercer
Zafra no renuncia a la Medicina. Su plan es completar la convalidación de su título en Alemania y, eventualmente, ejercer en un país donde —según dice— la profesión tiene mayor reconocimiento, mejores horarios y una compensación acorde a la responsabilidad.
Mientras tanto, su historia ha reavivado el debate sobre las condiciones laborales del personal sanitario en España y la necesidad urgente de reformas para frenar la expulsión de profesionales formados en el sistema público.