Pablo Guiot: “Estoy en un momento de mucho relax, que me permite generar desde cierta libertad”

Entre esas acciones aparece “Terrenos en pozo”, una de las propuestas más singulares de la muestra. La obra adopta el formato de una inmobiliaria para ofrecer, en venta, terrenos que pertenecen -literal y simbólicamente- al lado del arte. “Los terrenos están pintados con acuarelas -detalla Guiot- y hay una referencia a la perspectiva como sistema de representación. El paisaje visto en perspectiva genera una menor área de trabajo artístico. Es como si la propia mirada limitara el territorio”.