Cartas de lectores: soportar tu cruz
Hace 4 Hs

En junio/22 escribí una carta sobre la “Grandeza, valores y ejemplo de vida” de Esteban Bullrich. Hoy, luego de 3 años (confieso que no supe más nada de la evolución de su enfermedad), no dejo de salir de mi asombro ante su nueva aparición y exposición con “los ojos de su alma” transmitiendo mensajes al alma de los argentinos y, sobretodo, a los jóvenes desesperanzados, que quieren emigrar. Su consigna de vida es “amar, servir, reconciliar y sembrar esperanza”. Se refirió a la humildad, diálogo, verdad, reconciliación y unión nacional necesarios en Argentina. Expresó su disconformidad con los gobiernos externos y local. Aspira a presentarse como candidato presidencial en el 2027, sujeto a la decisión de su familia. Supongo que muchos políticos y/o futuros candidatos, se habrán puesto “muy nerviosos” ante tal declaración. También se refirió, en su nuevo libro, al estado de la Provincia de Buenos Aires (territorio partido en dos), resaltando las diferencias económicas y existenciales, la pobreza, la crisis educacional, la inseguridad, las adicciones y el pobre o inexistente rol del estado. Resultan increíbles la fe y la esperanza, a pesar de su situación actual (ELA), en pos de su objetivo de “dejar un mejor país para sus hijos”. Reitero mi admiración, “tu escuela de vida”, felicitaciones (tanto a vos como a tu excelente familia), tu grandeza y entereza para “soportar tu cruz” y darnos una gran lección de vida a todos los “argentinos quejosos” (me incluyo). Que Dios y la Virgen te bendigan, te iluminen y te acompañen eternamente.

Marcos A. Machado

