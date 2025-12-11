El constante debate sobre pantallas y salud mental

El caso australiano funciona como un laboratorio social que el resto del mundo observará con lupa. Las objeciones son válidas y complejas. Las grandes tecnológicas, como Meta y Google, advirtieron sobre las dificultades técnicas de la verificación de edad y el riesgo para la privacidad de los datos. Desde sectores progresistas, se señaló que para muchos jóvenes marginados -como las comunidades LGBTQ+- las redes son un refugio y no una amenaza. Sin embargo, el argumento central fue contundente respecto de que la seguridad y el desarrollo cognitivo de los menores deben primar sobre la libertad de mercado y el modelo de negocio de las plataformas.