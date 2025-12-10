Horror en Posadas: hallaron el cuerpo de una mujer en una letrina y detuvieron a su yerno como principal sospechoso

Una escena estremecedora conmocionó este miércoles a Posadas: el cuerpo de Liliana Beatriz Cabrera, de 50 años, fue hallado dentro de una letrina en una vivienda de la Chacra 101. El hallazgo se produjo alrededor de las 16, cuando personal de la Policía de Misiones llegó al domicilio y encontró el cadáver en avanzado estado de descomposición. La escena fue inmediatamente preservada a la espera de las instrucciones del juez de Instrucción N°3, Fernando Verón.
Como principal sospechoso quedó detenido Alexander Dionel A., un joven de 22 años -albañil y changarín- que mantenía frecuentes enfrentamientos con Cabrera, según señalaron vecinos de la zona. La autopsia que se realizará en la morgue judicial será determinante para establecer las causas de la muerte y el tiempo transcurrido desde el fallecimiento.
Tras el hallazgo, el magistrado coordinó las primeras diligencias en el lugar y dispuso la intervención de Policía Científica, Bomberos y del médico policial, quienes realizaron las tareas periciales iniciales para recolectar muestras, documentación y otras evidencias vinculadas al caso. El domicilio quedó precintado y bajo custodia policial.
Mientras avanza la investigación, las autoridades buscan determinar la participación del detenido. De acuerdo con el portal misionero El Territorio, los investigadores intentan establecer si el acusado habría intentado encubrir el ataque alegando que la mujer había abandonado la casa. También se recogieron testimonios que señalaban que Cabrera salía solo para cobrar su pensión.
La hija de la víctima contó a los investigadores que hacía dos días no tenía noticias de su mamá. Las dos vivían juntas en la vivienda, donde también residía la pareja de la joven desde 2023, año en el que nació el primer hijo de ambos. La convivencia era conflictiva, según reconocieron vecinos: “Era habitual escuchar gritos o peleas”. También aseguraron que Cabrera tenía un carácter fuerte.