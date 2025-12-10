Horror en Posadas: hallaron el cuerpo de una mujer en una letrina y detuvieron a su yerno como principal sospechoso

Una escena estremecedora conmocionó este miércoles a Posadas: el cuerpo de Liliana Beatriz Cabrera, de 50 años, fue hallado dentro de una letrina en una vivienda de la Chacra 101. El hallazgo se produjo alrededor de las 16, cuando personal de la Policía de Misiones llegó al domicilio y encontró el cadáver en avanzado estado de descomposición. La escena fue inmediatamente preservada a la espera de las instrucciones del juez de Instrucción N°3, Fernando Verón.