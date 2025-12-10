Las "decanas" se consagraron campeonas del Torneo Clausura de la Liga Tucumana

A sus 45 años, Adriana Larrahona volvió a ser decisiva: la arquera contuvo los remates de Maitena Quiroga y María Cisneros, mientras que Melisa Tolaba desvió el suyo. Del otro lado, Atlético tuvo una efectividad perfecta: Catalina Pérez de Nucci, Jacqueline Torossi y Nicol Castillo Isa convirtieron sus ejecuciones.