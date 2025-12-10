Secciones
Las "decanas" se consagraron campeonas del Torneo Clausura de la Liga Tucumana

Atlético Tucumán superó por penales a Bella Vista, luego de empatar 0-0 en los 90 minutos y se quedó con el trofeo de la liga.

DALE CAMPEÓN. Atlético Tucumán se consagró campeón del Torneo Clausura de la LIga Tucumana de Fútbol DALE CAMPEÓN. Atlético Tucumán se consagró campeón del Torneo Clausura de la LIga Tucumana de Fútbol Gentileza: Silvina Farizano Seleme
Hace 2 Hs

Atlético Tucumán se consagró campeón del Torneo Clausura femenino al vencer por penales 3-0 a Escuela Municipal de Bella Vista, luego del 0-0 en el tiempo regular, en la cancha de San Jorge.

A sus 45 años, Adriana Larrahona volvió a ser decisiva: la arquera contuvo los remates de Maitena Quiroga y María Cisneros, mientras que Melisa Tolaba desvió el suyo. Del otro lado, Atlético tuvo una efectividad perfecta: Catalina Pérez de Nucci, Jacqueline Torossi y Nicol Castillo Isa convirtieron sus ejecuciones.

El festejo para el equipo dirigido por el profesor Emiliano Herrera fue doble: el domingo, la reserva ganó el clásico ante San Martín , también por penales.

A su vez, vale destacar la campaña de Escuela Municipal de Bella Vista, conducida por Gabriel Tarifa, que se quedó con el Torneo Apertura.

El plantel campeón estuvo integrado por: Larrahona, Victoria Míguez, Camila Juárez, Aylen Coronel, Brenda Diosquez, Pérez de Nucci, Gilda Diosquez, Nicole Luna, Alicia Lizarraga, Torossi, Candela Acosta, Rocío Verón, Constanza Pérez, Brisa Albornoz, Luz Sosa, Castillo y Lorena Antonio.

El encuentro fue arbitrado por Alejandra Cruz y se disputó en dos tiempos de 22 y 23 minutos, ya que había sido suspendido el domingo por la lluvia al finalizar la primera parte.

Las “decanas”, como ocurre desde hace varios años, dieron otra vuelta olímpica y ratificaron su dominio: siguen siendo el equipo más competitivo del fútbol femenino tucumano.

Melisa Tolaba (Bella Vista) y Adriana Larrahona fueron elegidas como jugadoras destacadas del partido. Micaela Nuñez (San Martín) fue la goleadora del certamen; mientras que Larrahona también se llevó el premio a la valla menos vencida. Además, se galardonó al cuerpo técnico de Atlético.

