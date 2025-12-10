Las "decanas" se consagraron campeonas del Torneo Clausura de la Liga Tucumana

Atlético Tucumán se consagró campeón del Torneo Clausura femenino al vencer por penales 3-0 a Escuela Municipal de Bella Vista, luego del 0-0 en el tiempo regular, en la cancha de San Jorge.
A sus 45 años, Adriana Larrahona volvió a ser decisiva: la arquera contuvo los remates de Maitena Quiroga y María Cisneros, mientras que Melisa Tolaba desvió el suyo. Del otro lado, Atlético tuvo una efectividad perfecta: Catalina Pérez de Nucci, Jacqueline Torossi y Nicol Castillo Isa convirtieron sus ejecuciones.
El festejo para el equipo dirigido por el profesor Emiliano Herrera fue doble: el domingo, la reserva ganó el clásico ante San Martín , también por penales.
A su vez, vale destacar la campaña de Escuela Municipal de Bella Vista, conducida por Gabriel Tarifa, que se quedó con el Torneo Apertura.
El plantel campeón estuvo integrado por: Larrahona, Victoria Míguez, Camila Juárez, Aylen Coronel, Brenda Diosquez, Pérez de Nucci, Gilda Diosquez, Nicole Luna, Alicia Lizarraga, Torossi, Candela Acosta, Rocío Verón, Constanza Pérez, Brisa Albornoz, Luz Sosa, Castillo y Lorena Antonio.
El encuentro fue arbitrado por Alejandra Cruz y se disputó en dos tiempos de 22 y 23 minutos, ya que había sido suspendido el domingo por la lluvia al finalizar la primera parte.
Las “decanas”, como ocurre desde hace varios años, dieron otra vuelta olímpica y ratificaron su dominio: siguen siendo el equipo más competitivo del fútbol femenino tucumano.
Melisa Tolaba (Bella Vista) y Adriana Larrahona fueron elegidas como jugadoras destacadas del partido. Micaela Nuñez (San Martín) fue la goleadora del certamen; mientras que Larrahona también se llevó el premio a la valla menos vencida. Además, se galardonó al cuerpo técnico de Atlético.