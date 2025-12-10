Secciones
Al menos seis heridos tras la caída de un ascensor en el Aeropuerto de Ezeiza

El incidente ocurrió a las 14.55, cuando los pasajeros descendían del vuelo AR 1875 de Aerolíneas Argentinas.

Al menos seis heridos tras la caída de un ascensor en el Aeropuerto de Ezeiza
Hace 41 Min

Seis personas resultaron heridas este miércoles en el Aeropuerto de Ezeiza luego de que un elevador hidráulico de la empresa estatal Intercargo, utilizado para trasladar a pasajeros con movilidad reducida, sufriera un desperfecto mecánico y cayera bruscamente al suelo. Como consecuencia del impacto, tres pasajeros, dos trabajadores de la empresa de seguridad GPS y un empleado de Intercargo sufrieron politraumatismos, mientras que otro trabajador de Intercargo presentó fracturas expuestas.

El incidente ocurrió a las 14.55, cuando los pasajeros descendían del vuelo AR 1875 de Aerolíneas Argentinas, procedente de Ushuaia, en el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini. Un matrimonio y una mujer, todos mayores de 70 años, requerían el uso de un elevador especial conocido como Ambulift o PMR Lift (Pasajero con Movilidad Reducida), contratado por Aerolíneas Argentinas a Intercargo, que también brinda servicios de rampa y otros vehículos para el traslado de pasajeros.

Durante el proceso de descenso, el sistema hidráulico encargado de elevar la cabina hasta la puerta de la aeronave sufrió una falla técnica que provocó la caída repentina de la plataforma, dejando heridos tanto a los pasajeros como a los trabajadores presentes.

Según fuentes de las fuerzas de seguridad, son seis los heridos, y existe incluso una lista con sus nombres y apellidos. Sin embargo, desde Aerolíneas Argentinas y la Secretaría de Transporte evitaron confirmar la totalidad de los afectados.

Los tres pasajeros y los trabajadores con politraumatismos leves fueron asistidos inicialmente por el servicio médico del aeropuerto y luego trasladados al Hospital de Ezeiza para completar estudios de rutina. El operador de Intercargo con fracturas expuestas también fue derivado al mismo centro médico. Desde la Secretaría de Transporte indicaron que el empleado ya fue atendido y acompañado junto a su familia.

Autoridades confirmaron que no se registraron daños en la aeronave ni riesgos adicionales para la operación aérea.

Accidente en Ezeiza 

Bomberos de la Policía Federal, efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y personal del Cuartel Aeropuerto Internacional Ezeiza desplegaron un operativo para asistir a los heridos y asegurar la zona. La División de Investigación de Siniestros quedó a cargo de las pericias para determinar las causas del accidente.

El elevador fue retirado de servicio de manera preventiva para una revisión técnica integral. Asimismo, se activaron los protocolos internos de atención, contención y notificación, y se inició el procedimiento de reporte correspondiente para esclarecer el origen del desperfecto.

Por su parte, Aerolíneas Argentinas informó que presentará un reclamo formal ante el prestador del servicio, Intercargo.

