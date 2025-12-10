Al menos seis heridos tras la caída de un ascensor en el Aeropuerto de Ezeiza

El incidente ocurrió a las 14.55, cuando los pasajeros descendían del vuelo AR 1875 de Aerolíneas Argentinas, procedente de Ushuaia, en el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini. Un matrimonio y una mujer, todos mayores de 70 años, requerían el uso de un elevador especial conocido como Ambulift o PMR Lift (Pasajero con Movilidad Reducida), contratado por Aerolíneas Argentinas a Intercargo, que también brinda servicios de rampa y otros vehículos para el traslado de pasajeros.