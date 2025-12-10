La correspondencia del papa Francisco sale a luz en un libro iluminador

La trata de personas, los descartables, la soledad, son algunos temas que abordan las cartas enviadas por el papa Francisco a su amigo Gustavo Vera, durante más de 17 años de amistad. Las epístolas y reflexiones del Santo Padre son reunidas en un libro que se presentará mañana (jueves 11) a las 18, en la sede de ATEP, San Lorenzo 432. La obra se titula “La amistad no se negocia. Correspondencia inédita del Papa Francisco con un militante de las periferias”. Se referirá a ella el profesor Hugo Brito, secretario general de ATEP.