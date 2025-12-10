La correspondencia del papa Francisco sale a luz en un libro iluminador

La trata de personas, los descartables, la soledad, son algunos temas que abordan las cartas enviadas por el papa Francisco a su amigo Gustavo Vera, durante más de 17 años de amistad. Las epístolas y reflexiones del Santo Padre son reunidas en un libro que se presentará mañana (jueves 11) a las 18, en la sede de ATEP, San Lorenzo 432. La obra se titula “La amistad no se negocia. Correspondencia inédita del Papa Francisco con un militante de las periferias”. Se referirá a ella el profesor Hugo Brito, secretario general de ATEP.
Gustavo Vera es presidente de la fundación La Alameda, dedicada a la lucha contra la trata de personas y el trabajo esclavo. Fue por su actividad que conoció a Su Santidad, con quien mantuvo una amistad que duró hasta el final de los días del pontífice.
La obra, de casi trescientas páginas, reúne cientos de cartas, homilías, testimonios y escenas compartidas entre Bergoglio desde sus días como arzobispo de Buenos Aires y luego durante su pontificado y un movimiento social nacido en los márgenes de la crisis argentina de 2001. No se trata de una biografía ni de una simple compilación epistolar. Es un relato coral y cronológico donde lo espiritual y lo político se entrelazan en una misma trama.
La primera parte del libro relata el nacimiento del vínculo entre el Papa y el autor en los barrios del sur de Buenos Aires. En julio de 2008, durante una misa en La Boca, Bergoglio denuncia, frente a costureros y cartoneros, la esclavitud y la exclusión en los prostíbulos, los talleres clandestinos y las calles. Aquella homilía improvisada marca el inicio de una relación que crecería a través de las misas en Constitución, los bautismos colectivos en La Alameda y los encuentros con trabajadores explotados y sobrevivientes de trata.
En la segunda parte, el libro reúne las cartas que son un intento de acompañar a quienes sufren hostigamiento, persecución o desaliento. El Papa recurre a figuras como Job, Jeremías, Oseas o los Macabeos para enseñar que la fe y la militancia social no son caminos paralelos, sino expresiones de una misma fidelidad.
La obra también aborda la dimensión ambiental y global del pontificado: la encíclica Laudato si’ y su actualización en Laudate Deum, la lucha contra la trata y el narcotráfico, la reforma económica del Vaticano y la denuncia contra las mafias financieras.
En otro tramo la obra recoge las cartas enviadas durante los años de la pandemia, los conflictos bélicos contemporáneos y los viajes apostólicos.
Sus visitas a Albania, Filipinas, Lesbos, África y América Latina, su denuncia del “genocidio silenciado” en Gaza y su resistencia a la polarización global se entrelazan con la descripción de un mundo fragmentado por “la tercera guerra mundial en cuotas”.
Editado por Autores de Argentina, este libro combina correspondencia inédita, testimonios y reflexión.