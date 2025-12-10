Reunión clave en San Martín: Darío Sand habló con Pérez Castro y pidió unos días para responder

La primera ronda de reuniones de Facundo Pérez Castro con jugadores de San Martín dejó varias definiciones importantes. Uno de los encuentros más relevantes fue con Darío Sand, el arquero correntino y uno de los futbolistas más queridos por el hincha del "Santo". En la charla, Sand le confirmó al director deportivo que tiene una propuesta firme de Colón, aunque también le expresó que le interesa el proyecto que el club está construyendo para la temporada 2026.