DeportesSan Martín de Tucumán

Reunión clave en San Martín: Darío Sand habló con Pérez Castro y pidió unos días para responder

El arquero reconoció que tiene una oferta firme, pero valoró el proyecto 2026. Su decisión marcará un punto fuerte en el armado del plantel.

ENFOCADO. Sand sostiene el balón en la práctica de hoy ante la mirada de Juan Jaime. ENFOCADO. Sand sostiene el balón en la práctica de hoy ante la mirada de Juan Jaime. Foto de Alejandro Cruz/PRENSA CASM.
Hace 2 Hs

La primera ronda de reuniones de Facundo Pérez Castro con jugadores de San Martín dejó varias definiciones importantes. Uno de los encuentros más relevantes fue con Darío Sand, el arquero correntino y uno de los futbolistas más queridos por el hincha del "Santo". En la charla, Sand le confirmó al director deportivo que tiene una propuesta firme de Colón, aunque también le expresó que le interesa el proyecto que el club está construyendo para la temporada 2026.

En ese contexto, Sand, que aseguró sentirse cómodo en la provincia, pidió algunos días para analizar su situación personal y profesional antes de tomar una decisión final. Cuando tenga la respuesta, se comunicará con Pérez Castro y luego hablará con la prensa para informar si continúa o no bajo los tres palos de San Martín. La reunión fue considerada positiva y dejó abierta una posibilidad real de continuidad.

Por otra parte, la reunión prevista con Ulises Vera finalmente no se llevó a cabo. Consultado sobre ese caso, Pérez Castro reiteró que necesita escuchar primero a cada futbolista para saber si están alineados con el proyecto. “Queremos saber qué piensa y qué quiere cada uno; necesitamos gente convencida de participar del proyecto”, había señalado. Esa evaluación también alcanzará a Matías García, que no se presentó a las prácticas y cuya continuidad dependerá del perfil del entrenador que el club defina.

Este jueves continuarán las charlas individuales para establecer la situación de cada jugador del plantel. El objetivo es ordenar la base competitiva antes de que se anuncie el nuevo técnico y así evitar que el próximo cuerpo técnico inicie su trabajo sin un panorama claro.

Reuniones que ordenan el proyecto

La dirigencia busca que la estructura deportiva quede encarrilada esta semana para que el "Santo" empiece la pretemporada con decisiones firmes, plantel encaminado y un proyecto alineado con el desafío 2026.

Temas Primera NacionalMatías GarcíaSan MartínDarío SandUlises VeraPérez Castro
