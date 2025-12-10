Secciones
DeportesSan Martín de Tucumán

Refuerzos al caer en San Martín: las características a las que apunta la CD para jerarquizar el plantel

La dirigencia negocia dos incorporaciones con recorrido en Primera y títulos internacionales. Cómo será el armado del plantel según Pérez Castro.

PROXIMIDAD. Ponce de León saluda a “Chuny” Moreno mientras Graña saluda a Jesús Soraire en el predio. PROXIMIDAD. Ponce de León saluda a “Chuny” Moreno mientras Graña saluda a Jesús Soraire en el predio. Foto de Alejandro Cruz/PRENSA CASM.
Hace 3 Hs

Mientras la definición del técnico ocupa el centro de la escena, el mercado de pases avanza en paralelo. San Martín ya tiene encaminadas dos incorporaciones provenientes del fútbol paraguayo, ambas con amplio recorrido en Primera de nuestro país e incluso títulos internacionales en sus palmarés como la Copa Sudamericana.

Los detalles se mantienen bajo reserva, pero existen acuerdos de palabra y predisposición total de los futbolistas para sumarse. La nueva conducción apunta a jerarquizar con calidad, no con cantidad, algo que Pérez Castro definió como “indispensable para competir desde el primer día”.

El director deportivo explicó que el objetivo es armar un plantel con dos jugadores por puesto, de jerarquía similar, que generen competencia interna y eleven el nivel general. “Queremos un plantel corto y competitivo; esa es la forma en que el jugador siempre estará al 100% o al 120%”, afirmó.

Además, la continuidad de casos como Ulises Vera, Darío Sand y Matías García se resolverá después del arribo del nuevo DT. El perfil del entrenador será clave para definir quién se queda y quién no dentro de la estructura.

Un mercado que apunta a impactar

El "Santo" busca causar un golpe de efecto temprano: cerrar al DT y sumar refuerzos en un mismo movimiento. El objetivo es claro: reconstruir desde la jerarquía y volver a pelear arriba.

