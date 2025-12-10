El DT de San Martín se define en horas: Gracián pica en punta y el regreso de un ex conocido asoma como alternativa

El nombre que más consenso genera es el de Leandro Gracián, ex jugador del "Santo" en la temporada 2017/2018 y técnico libre de gran campaña en Deportivo Madryn. La proyección, el estilo y su inserción en la categoría lo posicionan arriba del resto, aunque no es la única opción. También se analizan los perfiles de Walter Otta, Omar De Felippe y Gustavo Coleoni, todos dentro del rango buscado: experiencia, resultados y ambición inmediata.