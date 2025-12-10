Secciones
El DT de San Martín se define en horas: Gracián pica en punta y el regreso de un ex conocido asoma como alternativa

Este jueves se podría anunciar al nuevo entrenador y, si no se cierra, la decisión no pasará del viernes. Los nombres en danza y el rol de Pérez Castro.

GRAN CAMPAÑA. Leandro Gracián alcanzó la final por el primer ascenso con Deportivo Madryn. GRAN CAMPAÑA. Leandro Gracián alcanzó la final por el primer ascenso con Deportivo Madryn.
San Martín entró en la recta final para elegir a su nuevo entrenador. Tras la salida de Mariano Campodónico, consumada esta mañana, la dirigencia aceleró gestiones y estableció una fecha inamovible: el DT se definiría este jueves y, si no avanza la negociación, no pasará del viernes. Ese es el plazo real que mantiene en alerta a los hinchas.

El nombre que más consenso genera es el de Leandro Gracián, ex jugador del "Santo" en la temporada 2017/2018 y técnico libre de gran campaña en Deportivo Madryn. La proyección, el estilo y su inserción en la categoría lo posicionan arriba del resto, aunque no es la única opción. También se analizan los perfiles de Walter Otta, Omar De Felippe y Gustavo Coleoni, todos dentro del rango buscado: experiencia, resultados y ambición inmediata.

A ese grupo se suma un perfil reservado, un técnico cuyo nombre no trascendió y que será evaluado por la comisión directiva antes de la decisión final. La conducción quiere evitar filtraciones hasta cerrar el acuerdo económico y contractual. En paralelo, surgió otro apellido que generó reacción en el hincha: Pablo De Muner, quien está libre y conoce la idiosincrasia del club.

Sobre esa posibilidad, Pérez Castro fue categórico. “Con Pablo todavía no hemos tenido contacto, pero llegado el momento se hablará.” La frase no lo ubica como prioridad, pero tampoco lo descarta. Es una alternativa dentro del abanico de evaluaciones.

Un anuncio inminente

Mañana podría concretarse el anuncio, salvo que surjan detalles a resolver. El "Santo" quiere iniciar la pretemporada con nombres claros, estructura definida y un proyecto que recupere confianza competitiva.

