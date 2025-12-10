San Martín prepara el golpe: mañana se definiría el nuevo DT y ya negocia con dos refuerzos

En San Martín ya no hay margen para especulaciones. Con la salida de Mariano Campodónico ya confirmada, el club vive horas decisivas y la prioridad absoluta pasa por la elección del nuevo técnico. La definición se daría este jueves y, si las negociaciones no avanzan, no pasaría de esta semana. Esa certeza es el eje que mantiene en vilo a los hinchas del “Santo”, que necesitan saber no solo cuándo será el anuncio, sino quién dirigirá al equipo. En esa cuenta regresiva, la dirigencia y Facundo Pérez Castro buscan cerrar primero el nombre del entrenador y luego activar los refuerzos, con conversaciones avanzadas y perfiles claros.
El candidato que hoy genera mayor consenso es Leandro Gracián, técnico libre, recientemente protagonista de una campaña muy sólida en Deportivo Madryn. También están bajo análisis Walter Otta, con contrato vigente en Deportivo Morón; Omar De Felippe, tras su salida de Central Córdoba; y Gustavo Coleoni, quien tuvo un torneo destacado al frente de San Miguel. Además, la comisión directiva considera un perfil reservado, que se evaluará en las próximas horas antes de tomar la decisión definitiva. En ese escenario tampoco queda fuera un apellido que provocó reacción inmediata entre los hinchas: Pablo De Muner, hoy técnico libre y con pasado reciente en el club. Consultado sobre esa posibilidad, Pérez Castro respondió sin rodeos. “Con Pablo todavía no hemos tenido contacto, pero llegado el momento se hablará”, confesó el flamante director deportivo.
Con ese mapa de candidatos, el club quiere cerrar la búsqueda sin más demoras. Ese es el punto que ordena todo. Mientras tanto, el plantel quedó bajo la conducción interina de Hernán de Camilo, acompañado por Sergio Saavedra, Lautaro Villarreal, Fabián Velárdez y Matías Torres, quienes llevan adelante las tareas de campo hasta que llegue el nuevo DT.
La cuestión del entrenador no se puede separar de lo que viene detrás: el mercado de pases. En ese plano hay avances concretos.
Según le confirmó un allegado de la CD a LA GACETA, se avanzó en dos refuerzos provenientes del fútbol paraguayo. Ambos son defensores, tienen extenso recorrido previo en el fútbol de nuestro país e incluso uno de ellos logró un título internacional como la Copa Sudamericana. Los detalles contractuales no trascendieron, pero hay predisposición total y conversaciones avanzadas.
La idea es sumar jerarquía real, no completar cupos. “Queremos un plantel corto y competitivo, dos jugadores por puesto, con jerarquía parecida”, explicó Pérez Castro. Esa búsqueda se sostiene sobre una premisa que se repitió varias veces en la charla: competir al máximo.
La jornada del miércoles también estuvo marcada por la salida de Campodónico.
El ahora ex entrenador se despidió del plantel profesional y abandonó el predio con la certeza de que el ciclo estaba cerrado. Mientras eso ocurría, Pérez Castro se presentaba oficialmente como director deportivo, y comenzaba a marcar el tono de un proyecto que busca impacto inmediato. “El objetivo es el ascenso”, sostuvo con firmeza.
Después llegó la parte más operativa: reuniones, análisis del plantel y proyección. Allí trazó una prioridad lógica: primero cerrar entrenador, luego refuerzos y, más adelante, definir continuidad de futbolistas. “Necesitamos gente convencida del proyecto”, remarcó.
Será el nuevo DT quien termine de modelar decisiones en esos casos particulares, pero la postura general es clara: potenciar lo propio y sumar jerarquía.
Situación económica
Respecto del presupuesto, Pérez Castro evitó eufemismos. “Es un presupuesto medio. Hubiera venido mejor otra situación económica, pero tenemos que amoldarnos a lo que hay”, señaló. De todos modos, no lo planteó como obstáculo sino como desafío. “Confiamos en potenciar jugadores del club y sumar refuerzos que marquen diferencia. Creo que vamos a armar algo interesante para competir y para que el hincha se sienta identificado”, reveló Pérez Castro.
El último tramo del mensaje apuntó a lo emocional. El director deportivo reconoció la herida que dejó el 2024, pero también la oportunidad que brinda empezar de cero. “Sabemos que la gente está golpeada. Queremos generar impacto. Esto es un proceso nuevo, y vamos a apuntar todos para el mismo lado”.
El plantel, el cuerpo técnico que llegue y la conducción dirigencial tendrán un punto en común: reconstruir y competir.
Actualmente, San Martín ya no vive el tiempo de la incertidumbre. Vive el tiempo de la definición. Este jueves podría conocerse el nombre del nuevo técnico y, si algún detalle se demora, no pasará de esta semana. Después de eso, llegarán los primeros refuerzos, el calendario, la pretemporada y la reconstrucción futbolística. Está claro: San Martín ya eligió el camino. Ahora falta dar el paso final.