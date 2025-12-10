San Martín prepara el golpe: mañana se definiría el nuevo DT y ya negocia con dos refuerzos

El candidato que hoy genera mayor consenso es Leandro Gracián, técnico libre, recientemente protagonista de una campaña muy sólida en Deportivo Madryn. También están bajo análisis Walter Otta, con contrato vigente en Deportivo Morón; Omar De Felippe, tras su salida de Central Córdoba; y Gustavo Coleoni, quien tuvo un torneo destacado al frente de San Miguel. Además, la comisión directiva considera un perfil reservado, que se evaluará en las próximas horas antes de tomar la decisión definitiva. En ese escenario tampoco queda fuera un apellido que provocó reacción inmediata entre los hinchas: Pablo De Muner, hoy técnico libre y con pasado reciente en el club. Consultado sobre esa posibilidad, Pérez Castro respondió sin rodeos. “Con Pablo todavía no hemos tenido contacto, pero llegado el momento se hablará”, confesó el flamante director deportivo.