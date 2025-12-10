Capacitaron a personal de Defensa Civil municipal en RCP y primeros auxilios

El personal de la Dirección de Defensa Civil de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán concluyó este miércoles un ciclo anual de formación en reanimación cardiopulmonar (RCP), uso del desfibrilador externo automático (DEA) y primeros auxilios, en el marco del programa de capacitaciones impulsado por la Dirección de Salud municipal. El objetivo central de esta iniciativa es garantizar que cada dependencia cuente con trabajadores preparados para actuar de manera inmediata y eficaz ante situaciones críticas.
La jornada incluyó una clase teórico-práctica destinada a trabajadores y profesionales de Defensa Civil, quienes finalizaron un proceso formativo considerado fundamental para su desempeño operativo diario. “Hoy dimos cierre a un ciclo de capacitaciones muy significativo para nosotros, ya que practicamos, aprendimos y reforzamos herramientas claves para el uso de RCP y del DEA”, señaló el director de Defensa Civil municipal, Rubén Fernández.
Fernández destacó que la capacitación continua es indispensable para el personal que trabaja en la vía pública. “Nosotros estamos 24 horas en la calle, y el manejo de estas herramientas nos permite hacer la diferencia cuando está en riesgo una vida”, afirmó. Subrayó además que todo el personal participó del proceso formativo, dado que la repartición opera con guardia permanente y guardia pasiva ante emergencias.
El funcionario recordó que a lo largo del año se realizaron múltiples capacitaciones destinadas a fortalecer la respuesta ante distintas eventualidades. “Se dieron varias charlas y capacitaciones sobre otros manejos y protocolos para accionar ante diferentes emergencias, porque la ciudadanía nos llama por situaciones muy diversas”, explicó. En esa línea, enfatizó que estar preparados es determinante: “Al momento de tener una catástrofe o un siniestro hay que estar muy bien capacitado para poder desenvolverse. Hace la diferencia cuando está en juego la vida”.
De cara a las fiestas de fin de año, Fernández dejó recomendaciones para los vecinos: evitar el uso de pirotecnia en niños, no encender fuego y extremar cuidados ante la proliferación de quemas de pastizales y basurales, por las cuales continúa recibiendo numerosas denuncias. También recordó que el número 103 está disponible los 365 días del año, las 24 horas, para recibir consultas y emergencias.
Un abordaje integral de la salud de los trabajadores
La capacitación estuvo a cargo de la licenciada Norma Iglesias, coordinadora de Enfermería de la Dirección de Salud municipal, quien subrayó el carácter integral del trabajo llevado adelante. Iglesias explicó que, además de los ejercicios prácticos de RCP y uso del DEA, se instaló una mesa de control de enfermería, donde se evaluaron factores de riesgo y se gestionó asistencia médica para el personal.
“Vinimos a capacitar al personal en tres instancias que realizamos acá. Si bien fue un pedido para acompañarlos en la capacitación de RCP y uso del DEA, también instalamos una mesa de control de enfermería, donde se detectaron factores de riesgo y se gestionó asistencia médica”, detalló. Más de 90 trabajadores fueron atendidos durante el proceso, que continuará en los próximos meses con controles y seguimiento, especialmente en casos de hipertensión, diabetes y necesidades de turnos médicos, con particular atención a las mujeres del área.
La profesional resaltó que, aunque el taller se centró en RCP, surgieron inquietudes vinculadas a la salud general. “No se dejó de hablar de diabetes, hipertensión y de fomentar una vida saludable desde el rol que ellos cumplen como trabajadores”, afirmó.