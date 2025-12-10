Capacitaron a personal de Defensa Civil municipal en RCP y primeros auxilios

El funcionario recordó que a lo largo del año se realizaron múltiples capacitaciones destinadas a fortalecer la respuesta ante distintas eventualidades. “Se dieron varias charlas y capacitaciones sobre otros manejos y protocolos para accionar ante diferentes emergencias, porque la ciudadanía nos llama por situaciones muy diversas”, explicó. En esa línea, enfatizó que estar preparados es determinante: “Al momento de tener una catástrofe o un siniestro hay que estar muy bien capacitado para poder desenvolverse. Hace la diferencia cuando está en juego la vida”.