Amplían el operativo del Registro Civil para facilitar trámites antes de las vacaciones

El Registro Civil y Capacidad de las Personas de Tucumán anunció la ampliación del operativo especial que se desarrolla en el Complejo Belgrano para responder a la alta demanda de trámites previos a las vacaciones. La titular del organismo, Carolina Bidegorry, confirmó que, por indicación del gobernador Osvaldo Jaldo, se reforzó la atención y se sumaron nuevos días para la emisión de DNI, actualizaciones de menores y pasaportes.
El operativo se llevará adelante los días 10, 11, 12, 13, 15 y 16 de diciembre, en el horario de 8 a 13, con turnos online y sin necesidad de presentar documentación original. “El gobernador Osvaldo Jaldo nos ha encomendado ampliar la atención en esta época de diciembre, que sabemos que mucha gente quiere viajar en enero, muchos tienen que matricularse en colegios y facultades”, explicó Bidegorry.
La funcionaria señaló que inicialmente el operativo ya había sido extendido al sábado 13, y que, debido a la gran afluencia de público, ahora se suma también el lunes 15 y martes 16, manteniendo el mismo esquema de atención: de 8 a 13 con turnos online. “Yo les pido por favor que saquen el turno; esta modalidad está pensada para que cada persona pueda organizarse, eligiendo el horario en el que quiere ser atendida”, remarcó.
Bidegorry recordó que todas las delegaciones de la provincia continúan funcionando con normalidad, ya sea con turnos online o por orden de llegada, según cada caso. El operativo especial -coordinado junto al Ministerio de Gobierno y Justicia- busca reforzar el servicio habitual para quienes necesitan tramitar documentos antes de fin de año.
Además, reiteró que en este operativo no es necesario llevar documentación original: “Si se requiere algún acta, nosotros ya tenemos todo digitalizado, así que vamos a subir nosotros directamente la documentación”.
Respecto de los costos, detalló que el DNI tiene un valor de $7.500 en su versión común y $18.500 en su versión exprés. El pasaporte, en tanto, cuesta $70.000 el trámite común y $150.000 el exprés.
La funcionaria recordó que en enero, como todos los años, la atención será de 8 a 13, y enfatizó la importancia de realizar los trámites con anticipación: “Estamos a tiempo de hacer todo lo necesario para viajar en enero y evitar angustias o momentos feos en una frontera, cuando estamos por subir a un avión o en algún control. Podemos obtener nuestras actas de manera digital o presencial, y tramitar documentos y pasaportes en todas sus versiones”.