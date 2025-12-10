Amplían el operativo del Registro Civil para facilitar trámites antes de las vacaciones

La funcionaria recordó que en enero, como todos los años, la atención será de 8 a 13, y enfatizó la importancia de realizar los trámites con anticipación: “Estamos a tiempo de hacer todo lo necesario para viajar en enero y evitar angustias o momentos feos en una frontera, cuando estamos por subir a un avión o en algún control. Podemos obtener nuestras actas de manera digital o presencial, y tramitar documentos y pasaportes en todas sus versiones”.