La SAT está perforando un nuevo pozo de agua potable para el barrio ATE

La obra también beneficiará a los habitantes de Rosa Mística y alrededores.

La SAT está perforando un nuevo pozo de agua potable para el barrio ATE
Hace 3 Hs

El presidente de la Sociedad Aguas del Tucumán, Marcelo Caponio, junto a Rita Pérez, jefa de Hidrogeología, visitó el barrio ATE (al sur de la capital) donde la empresa está perforando un nuevo pozo de agua potable para abastecer a la zona que padece el faltante de suministro desde hace tiempo.

El titular de la SAT destacó, que esta obra se concreta gracias a la “ decisión política del gobernador Osvaldo Jaldo de garantizar agua potable para todos los tucumanos” . “Hoy iniciamos la prueba de bombeo de un pozo de excelente rendimiento que beneficiará no solo al barrio ATE sino también al Rosa Mística y zonas aledañas” , agregó.

Caponio explicó que, finalizado el ensayo, comenzarán las obras civiles y posterior montaje electromecánico, proceso que demandará entre 40 y 60 días.

De esta manera, la SAT ya lleva 47 pozos nuevos entre perforados y próximos a habilitar no solo en San Miguel de Tucumán sino también en otros puntos de la provincia.

