La inflación de la Ciudad de Buenos Aires subió a 2,4% en noviembre y acumula 28,3% en 2025

El índice porteño se conoce pocos días antes de que el INDEC publique la inflación nacional de noviembre.

Hace 2 Hs

La inflación en la Ciudad de Buenos Aires volvió a acelerarse levemente en noviembre. Según el Índice de Precios al Consumidor de la Ciudad (IPCBA), los precios aumentaron 2,4% durante el mes, acumulando una suba de 28,3% en los primeros 11 meses de 2025. En términos interanuales, el indicador se ubicó en 32,6%, mostrando una desaceleración frente al mes previo.

El dato representa un incremento de 0,2 puntos porcentuales respecto a octubre, cuando la inflación había sido del 2,3%, cifra que se había repetido durante septiembre. Pese a mantenerse dentro del rango del 2% que predomina desde comienzos del último trimestre, la composición del aumento encendió alertas entre analistas económicos.

El índice porteño se conoce pocos días antes de que el INDEC publique la inflación nacional de noviembre, que según estimaciones privadas también superaría el 2% y podría ubicarse entre el 2,3% y el 2,5%.

Salud lideró los aumentos de precios en CABA

El rubro Salud fue nuevamente uno de los que más presionó sobre el índice general. Las subas estuvieron asociadas a:

Ajustes en medicamentos.

Actualización de aranceles de servicios médicos y prepagas.

Incrementos en productos de cuidado personal.

En un contexto de recomposición sostenida desde mediados de año, la salud continúa siendo uno de los capítulos más sensibles para el gasto de los hogares, particularmente en adultos mayores y familias con tratamientos médicos recurrentes.

Vivienda y servicios: fuerte impacto de alquileres y gastos asociados

El capítulo Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles registró un aumento significativo en noviembre, impulsado principalmente por:

Incrementos en alquileres, que continúan ajustándose a valores de mercado.

Subas en expensas y servicios de mantenimiento.

Correcciones puntuales en tarifas reguladas, aún sin el impacto masivo observado en otros períodos.

Este rubro tiene un peso elevado dentro del IPCBA, por lo que su evolución sigue siendo uno de los principales factores de la inflación persistente en el Área Metropolitana.

En este marco, el economista Ramiro Tosi advirtió: “Perforar el 2% mensual iba a ser un objetivo muy complicado”.

Restaurantes y hoteles: la recuperación del consumo empuja los precios

El sector Restaurantes y hoteles volvió a destacarse entre los de mayor dinamismo mensual. El aumento respondió a:

Reajustes en comidas fuera del hogar, con marcada estacionalidad hacia fin de año.

Mayor movimiento turístico urbano y demanda vinculada a eventos empresariales y cierre de temporada.

La gastronomía mantiene una tendencia alcista desde el invierno, reflejando una recuperación parcial del consumo en servicios, aunque con impacto directo en el costo de vida urbano.

Inflación núcleo: los bienes y servicios no regulados siguen presionando

Los bienes y servicios no regulados mostraron una variación mensual superior al 2%, consolidando la presión de la inflación núcleo, un indicador clave para evaluar la persistencia del proceso inflacionario más allá de tarifas y factores estacionales.

Este comportamiento mantiene la cautela entre analistas y mercados, que observan una resistencia a la baja en los precios básicos.

Qué se espera para la inflación de diciembre

De cara a diciembre, los analistas anticipan que la inflación en la Ciudad de Buenos Aires podría mantenerse en niveles similares o levemente superiores a los de noviembre. Entre los factores que influirían se destacan:

Gastos estacionales de fin de año.

Mayor consumo turístico y gastronómico.

Aumentos en alimentos frescos.

Ajustes salariales que suelen trasladarse a precios.

El cierre de 2025 se perfila así con una inflación todavía elevada, aunque lejos de los picos registrados en años anteriores, y con el foco puesto en la evolución de la inflación núcleo y los rubros sensibles para los hogares urbanos.

