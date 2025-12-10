La inflación de la Ciudad de Buenos Aires subió a 2,4% en noviembre y acumula 28,3% en 2025

La inflación en la Ciudad de Buenos Aires volvió a acelerarse levemente en noviembre. Según el Índice de Precios al Consumidor de la Ciudad (IPCBA), los precios aumentaron 2,4% durante el mes, acumulando una suba de 28,3% en los primeros 11 meses de 2025. En términos interanuales, el indicador se ubicó en 32,6%, mostrando una desaceleración frente al mes previo.