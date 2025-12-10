La nueva Chevrolet Captiva PHEV llega a Tucumán: Gemsa la exhibirá en exclusiva

Chevrolet Argentina avanza en su estrategia de movilidad sustentable y presenta en Tucumán la nueva Captiva PHEV, el primer SUV híbrido enchufable de la marca en el país. El modelo, recientemente anunciado en la web oficial de Chevrolet, combina un motor naftero y uno eléctrico con 204 CV, ofreciendo más de 1.000 km de autonomía y un nivel de eficiencia sin precedentes para el segmento.