La nueva Chevrolet Captiva PHEV llega a Tucumán: Gemsa la exhibirá en exclusiva

Chevrolet Argentina avanza en su estrategia de movilidad sustentable y presenta en Tucumán la nueva Captiva PHEV, el primer SUV híbrido enchufable de la marca en el país. El modelo, recientemente anunciado en la web oficial de Chevrolet, combina un motor naftero y uno eléctrico con 204 CV, ofreciendo más de 1.000 km de autonomía y un nivel de eficiencia sin precedentes para el segmento.
Los días 12, 13 y 15 de diciembre de 2025, Gemsa—concesionario oficial Chevrolet— exhibirá la Captiva PHEV en su salón principal. Allí, los visitantes podrán conocerla de cerca, recibir asesoramiento especializado y acceder a la reserva oficial de preventa, disponible con cupos limitados.
Equipamiento destacado
La Captiva PHEV se distingue por su completo paquete tecnológico y de confort: incorpora una pantalla multimedia de 15,6 pulgadas, tablero digital de 8,8”, cámara 360°, tapizado de eco-cuero y techo panorámico.
En materia de seguridad, suma el sistema Chevrolet Intelligent Driving, que incluye alertas y asistencias como frenado autónomo, mantenimiento de carril y control de velocidad crucero adaptativo, posicionándola entre las propuestas más avanzadas del mercado.
Gemsa invita a todos los interesados a descubrir el futuro de Chevrolet los días 12, 13 y 15 de diciembre en los habituales horarios de atención al cliente.