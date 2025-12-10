Secciones
Cómo iniciar la postulación a France Excellence Eiffel para estudiar un máster o doctorado

La convocatoria permanecerá abierta hasta el 8 de enero de 2026, y ofrece una apoyo mensual en euros, transporte y diversos servicios.

Hace 2 Hs

El programa France Excellence Eiffel volvió a abrir su convocatoria y se posiciona como una de las oportunidades más completas para quienes sueñan con estudiar en Francia. La edición 2026 permanecerá abierta hasta el 8 de enero, aunque cada universidad francesa puede definir su propio calendario de cierre.

El propósito central del programa es vincular a jóvenes con instituciones francesas de educación superior que lideran proyectos de investigación y formación avanzada. A través de esta iniciativa, Francia apuesta por perfiles con alto potencial académico que quieran especializarse en áreas consideradas prioritarias para el desarrollo global.

Qué áreas de estudio cubre France Excellence Eiffel

El programa se organiza en dos grandes campos disciplinarios que abarcan siete áreas de estudio.

Ciencia y tecnología

- Biología y salud

- Transición ecológica

- Matemáticas y tecnología digital

- Ciencias de la Ingeniería

Humanidades y ciencias sociales

- Historia, lengua y civilización francesa

- Derecho y ciencia política

- Economía y gestión

Esta estructura permite que la beca se adapte a distintos perfiles académicos, desde proyectos vinculados a laboratorios científicos y desarrollo tecnológico, hasta posgrados orientados a política, economía y cultura.

Qué niveles educativos admite el programa

Las instituciones francesas que nominan candidatos deben comprometerse a inscribirlos en una de estas opciones:

- Un diploma de nivel de maestría

- Una carrera de ingeniería

- Un doctorado

La duración varía según el nivel. Para maestría, la beca puede extenderse hasta 12 meses en M2, 24 meses en M1 o 36 meses en una carrera de ingeniería. Para doctorado, la estancia puede alcanzar entre 12 y 36 meses, a partir del 1 de septiembre del año de concesión.

Qué beneficios ofrece France Excellence Eiffel

A partir de enero de 2026, los montos mensuales ascienden a las siguientes cifras:

- 1.200 euros para maestría

- 2.100 euros para doctorado

El programa incluye además transporte internacional y nacional, seguros, apoyo en la búsqueda de alojamiento y actividades culturales. Los gastos de matrícula no están cubiertos, por lo que cada institución puede definir si aplica tarifas o exenciones.

Cómo iniciar la postulación

El proceso se realiza a través de las universidades francesas, no directamente por los estudiantes. Para comenzar, el programa recomienda:

Paso 1:

- Contactar a la oficina de Campus France del país de origen o al área de cooperación de la Embajada para recibir orientación.

- Comunicarse con el departamento de Relaciones Internacionales de la institución francesa elegida para conocer requisitos y fechas internas.

Paso 2:

- La institución evalúa el perfil y, si lo acepta, envía la candidatura en línea a través del sitio de Campus France.

La publicación de resultados será en abril de 2026 (los becarios serán informados por e-mail).

Temas FranciaWhatsAppArgentinaJóvenes
