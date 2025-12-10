Así se transformó el Estado tras dos años de gestión de Milei, según una IA argentina

¿Qué pasó realmente con el Estado argentino desde la llegada de Javier Milei? Más allá del eslogan de la “motosierra”, un nuevo estudio de la organización de la sociedad civil Fundar ofrece una radiografía precisa y basada en datos. Lo novedoso: el análisis se realizó con una herramienta de inteligencia artificial (IA) desarrollada por la propia entidad, que permite mapear funciones, detectar superposiciones, y entender cómo se reorganizaron las estructuras estatales entre 2023 y 2025. El documento resultante se titula "Anatomía de la motosierra: un análisis con Inteligencia Artificial de la reconfiguración del Estado argentino 2023-2025".