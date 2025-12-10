Así se transformó el Estado tras dos años de gestión de Milei, según una IA argentina

¿Qué pasó realmente con el Estado argentino desde la llegada de Javier Milei? Más allá del eslogan de la “motosierra”, un nuevo estudio de la organización de la sociedad civil Fundar ofrece una radiografía precisa y basada en datos. Lo novedoso: el análisis se realizó con una herramienta de inteligencia artificial (IA) desarrollada por la propia entidad, que permite mapear funciones, detectar superposiciones, y entender cómo se reorganizaron las estructuras estatales entre 2023 y 2025. El documento resultante se titula "Anatomía de la motosierra: un análisis con Inteligencia Artificial de la reconfiguración del Estado argentino 2023-2025".
El informe muestra que durante los primeros dos años del Gobierno, el Estado nacional redujo su dotación en más del 17% y achicó fuertemente sus unidades organizativas superiores. Pero no se trató solo de un recorte: la herramienta de IA analizó miles de descripciones de funciones y confirmó que la superposición entre áreas cayó de 12,7% a 6,5%, aunque no desapareció por completo.
Con código abierto y disponible para cualquier persona interesada, esta tecnología permite observar de forma rápida y accesible qué áreas crecieron, cuáles se achicaron y qué modelo de Estado está tomando forma durante la Administración de Milei.
La motosierra en datos
"Efectivamente, la superposición de funciones se redujo, aunque persisten ciertas duplicaciones. Particularmente, lo observamos en el Centro de Gobierno y en un solapamiento entre las tareas de coordinación interministerial y en la relación Nación/Provincias. Entre 2023 y 2025 la proporción de unidades con funciones altamente similares entre sí (identificadas utilizando Inteligencia Artificial) bajó de 12,7% a 6,5%. Es decir, aunque el recorte redujo los solapamientos, no los eliminó", refiere el análisis de Fundar.
El documento observa que en el nivel superior (ministerios, secretarías y subsecretarías), la motosierra eliminó unidades sustantivas (ejecutan políticas) y administrativas (gestionan los recursos internos), pero lo hizo en mayor magnitud sobre las primeras. "A pesar de que las unidades de apoyo de nivel superior disminuyeron casi 30%, la reorganización produjo un efecto paradójico: las secretarías administrativas se achicaron y las subsecretarías crecieron. Esto trajo como resultado una estructura más burocrático-administrativa para menos funciones. De acuerdo con la información disponible, en niveles inferiores (Direcciones/Coordinaciones) el recorte profundizó esta desproporción entre áreas sustantivas y administrativas", precisa.
Fundar dice que "el recorte no fue neutral": "el modelo de Estado que emerge prioriza funciones de seguridad y defensa. El análisis por áreas de política pública muestra que la motosierra afectó con mayor intensidad a las funciones asociadas a política social, trabajo, hábitat, género y diversidad, y ambiente, que perdieron casi la mitad de sus unidades entre 2023 y 2025. En contraste, seguridad y defensa se mantuvieron estables o crecieron. Este patrón sugiere que la reorganización estatal no sólo redujo estructuras por razones de eficiencia, sino que reorientó el rol del Estado hacia funciones de seguridad pública".
Sobre la herramienta de IA, disponible para probar
La herramienta que permitió este análisis se apoya en un desarrollo pionero de Fundar (Martín Alessandro y Juan Manuel Ortiz de Zárate, 2022) y en mejoras implementadas por otras organizaciones desde entonces. Con técnicas de procesamiento del lenguaje y modelos avanzados, posibilita obtener diagnósticos rápidos, a bajo costo y sin la necesidad de cientos de horas de revisión manual.
Además, el proyecto es abierto y transparente: el código está disponible en su repositorio para que investigadores, periodistas o estudiantes puedan replicar o ampliar el análisis. Está disponible en: github.com/datos-Fundar/anatomia-de-la-motosierra
En un contexto donde la discusión pública suele reducirse a consignas, el estudio de Fundar introduce una herramienta que permite mirar el Estado con datos y no solo con discursos. Para jóvenes interesados en políticas públicas, tecnología o control ciudadano, el aporte es doble: muestra cómo cambió el Estado en estos dos años y demuestra que la IA puede ser una aliada para entenderlo y fiscalizarlo.