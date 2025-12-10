Secciones
DeportesMotores

La particular publicación de Franco Colapinto para despedir su primera temporada de la Fórmula 1 con Alpine

El argentino cerró un 2025 complejo, pero ya enfoca todo en su debut como piloto titular en 2026 y sorprendió con un posteo que incluyó un guiño musical.

La particular publicación de Franco Colapinto para despedir su primera temporada de la Fórmula 1 con Alpine
Hace 5 Hs

La temporada 2025 de la Fórmula 1 llegó a su fin con la consagración de Lando Norris y un sabor agridulce para Franco Colapinto, que no consiguió resultados destacados, pero sí algo que pesa más que cualquier punto: continuidad y confirmación como piloto titular de Alpine para 2026. Con ese horizonte, el argentino ya empezó a cambiar el chip.

A través de una historia en Instagram, Colapinto volvió a publicar la foto que había compartido tras el Gran Premio de Abu Dhabi, aunque esta vez le sumó dos emojis -uno de rezo y otro de despedida- junto a un mensaje directo y optimista:
“Ya llega el 26, vamos”, en referencia a su primera temporada como piloto principal de la escudería francesa junto a Pierre Gasly.

Lo llamativo del posteo fue la elección musical que lo acompañó: “Olvídala”, de Los Palmeras, un tema que ya usó en otras publicaciones y que muchos fanáticos interpretaron como una ironía hacia el auto de Alpine, que le exigió más de lo esperado durante todo 2025.

La particular publicación de Franco Colapinto para despedir su primera temporada de la Fórmula 1 con Alpine

La imagen incluía también un mensaje final de cierre simbólico: “Empezamos de cero”, tanto de Colapinto como de la propia escudería en sus redes. La frase cobra aún más sentido de cara a 2026, año en el que la F1 renovará completamente el diseño de los monoplazas, obligando a todos los equipos a reconstruir rendimiento, aerodinámica y equilibrio desde la base.

La particular publicación de Franco Colapinto para despedir su primera temporada de la Fórmula 1 con Alpine

Cómo terminó Colapinto el año y cuándo vuelve a correr

El GP de Abu Dhabi no dejó motivos para festejos: Colapinto terminó 20°, último entre los competidores, mientras que Gasly finalizó 19°, en otra carrera complicada para Alpine.

La buena noticia es que el argentino ya tiene fecha para su próximo desafío.
La temporada 2026 comenzará con el Gran Premio de Australia, del 6 al 8 de marzo en el circuito de Albert Park, en Melbourne.

Será el inicio de una nueva etapa: auto nuevo, reglamento nuevo y el año en el que Colapinto finalmente se estrenará como piloto titular de Fórmula 1.

Temas Fórmula 1Franco ColapintoAlpineAlpine F1 Team
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
“No me lo esperaba”: el anuncio de “Bebe” Acosta que sacudió al mundo Atlético
1

“No me lo esperaba”: el anuncio de “Bebe” Acosta que sacudió al mundo Atlético

¿Por qué Milei llegó a Oslo vestido con un mameluco de YPF?
2

¿Por qué Milei llegó a Oslo vestido con un mameluco de YPF?

Atlético Tucumán volvió al trabajo: quiénes estuvieron, quiénes faltaron y cómo fue la práctica
3

Atlético Tucumán volvió al trabajo: quiénes estuvieron, quiénes faltaron y cómo fue la práctica

La sonrisa de la macro; la pobreza de la micro
4

La sonrisa de la "macro"; la pobreza de la "micro"

Recuerdos fotográficos: 1882. Cuando las ruidosas carretas iban a la estación de tren
5

Recuerdos fotográficos: 1882. Cuando las ruidosas carretas iban a la estación de tren

Milei sí, Milei no: cómo evalúan los tucumanos los dos primeros años del presidente
6

Milei sí, Milei no: cómo evalúan los tucumanos los dos primeros años del presidente

Más Noticias
Nueva estafa virtual: qué tenés que hacer si te llegó este tipo de transferencia bancaria

Nueva estafa virtual: qué tenés que hacer si te llegó este tipo de transferencia bancaria

“Me hubiese gustado armar el plantel”: el reclamo de Campodónico tras su final en San Martín

“Me hubiese gustado armar el plantel”: el reclamo de Campodónico tras su final en San Martín

Messi Cup: goleada de Inter Miami y agónico empate entre River y Barcelona

Messi Cup: goleada de Inter Miami y agónico empate entre River y Barcelona

Agenda de TV: a qué hora es el sorteo de la Copa Argentina

Agenda de TV: a qué hora es el sorteo de la Copa Argentina

¿Por qué Milei llegó a Oslo vestido con un mameluco de YPF?

¿Por qué Milei llegó a Oslo vestido con un mameluco de YPF?

“No me lo esperaba”: el anuncio de “Bebe” Acosta que sacudió al mundo Atlético

“No me lo esperaba”: el anuncio de “Bebe” Acosta que sacudió al mundo Atlético

Atlético Tucumán volvió al trabajo: quiénes estuvieron, quiénes faltaron y cómo fue la práctica

Atlético Tucumán volvió al trabajo: quiénes estuvieron, quiénes faltaron y cómo fue la práctica

Recuerdos fotográficos: 1882. Cuando las ruidosas carretas iban a la estación de tren

Recuerdos fotográficos: 1882. Cuando las ruidosas carretas iban a la estación de tren

Comentarios