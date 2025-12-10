La particular publicación de Franco Colapinto para despedir su primera temporada de la Fórmula 1 con Alpine

La temporada 2025 de la Fórmula 1 llegó a su fin con la consagración de Lando Norris y un sabor agridulce para Franco Colapinto, que no consiguió resultados destacados, pero sí algo que pesa más que cualquier punto: continuidad y confirmación como piloto titular de Alpine para 2026. Con ese horizonte, el argentino ya empezó a cambiar el chip.