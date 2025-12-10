La particular publicación de Franco Colapinto para despedir su primera temporada de la Fórmula 1 con Alpine

La temporada 2025 de la Fórmula 1 llegó a su fin con la consagración de Lando Norris y un sabor agridulce para Franco Colapinto, que no consiguió resultados destacados, pero sí algo que pesa más que cualquier punto: continuidad y confirmación como piloto titular de Alpine para 2026. Con ese horizonte, el argentino ya empezó a cambiar el chip.
A través de una historia en Instagram, Colapinto volvió a publicar la foto que había compartido tras el Gran Premio de Abu Dhabi, aunque esta vez le sumó dos emojis -uno de rezo y otro de despedida- junto a un mensaje directo y optimista:
“Ya llega el 26, vamos”, en referencia a su primera temporada como piloto principal de la escudería francesa junto a Pierre Gasly.
Lo llamativo del posteo fue la elección musical que lo acompañó: “Olvídala”, de Los Palmeras, un tema que ya usó en otras publicaciones y que muchos fanáticos interpretaron como una ironía hacia el auto de Alpine, que le exigió más de lo esperado durante todo 2025.
La imagen incluía también un mensaje final de cierre simbólico: “Empezamos de cero”, tanto de Colapinto como de la propia escudería en sus redes. La frase cobra aún más sentido de cara a 2026, año en el que la F1 renovará completamente el diseño de los monoplazas, obligando a todos los equipos a reconstruir rendimiento, aerodinámica y equilibrio desde la base.
Cómo terminó Colapinto el año y cuándo vuelve a correr
El GP de Abu Dhabi no dejó motivos para festejos: Colapinto terminó 20°, último entre los competidores, mientras que Gasly finalizó 19°, en otra carrera complicada para Alpine.
La buena noticia es que el argentino ya tiene fecha para su próximo desafío.
La temporada 2026 comenzará con el Gran Premio de Australia, del 6 al 8 de marzo en el circuito de Albert Park, en Melbourne.
Será el inicio de una nueva etapa: auto nuevo, reglamento nuevo y el año en el que Colapinto finalmente se estrenará como piloto titular de Fórmula 1.