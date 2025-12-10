Acusaron a un hombre de utilizar los datos robados de una tarjeta para comprar entradas de dos recitales

Un hombre fue procesado por haber comprado entradas de recitales utilizando los datos de una tarjeta de crédito que había robado. Al tratarse de un delito excarcelable, el acusado no quedó detenido, pero deberá cumplir reglas de conducta durante seis meses o hasta que se cierre el expediente, que terminaría con una condena de cumplimiento condicional.
Según la acusación de la auxiliar Natalia Carabajal, siguiendo las instrucciones del fiscal Diego Hevia, Cristian Gabriel González, domiciliado en Las Talitas, obtuvo información clave de un hombre radicado en Francia para adquirir entradas de espectáculos que se realizaron en el teatro Mercedes Sosa.
La representante del Ministerio Público relató que, en abril de 2024, el acusado adquirió a través de la plataforma de venta de entradas del teatro dos tickets por más de $67.000 para presenciar el espectáculo del grupo La Barra. Al día siguiente se presentó a firmar el cupón y, después de acreditar su identidad, retiró las localidades.
En mayo de 2024 repitió la misma maniobra. En esta oportunidad adquirió seis entradas por $114.000 para presenciar los recitales de LBC y Eugenia Quevedo y, otra vez, retiró los tickets del teatro con el documento nacional de identidad.
El titular de la tarjeta descubrió la maniobra en junio de ese año. Desconoció la compra en la entidad emisora y realizó la denuncia del caso. La víctima pudo solucionar el problema; no así la empresa organizadora, que sufrió un perjuicio económico.
En alza
Los jefes de Delitos Telemáticos, los comisarios Juana Estequiño y Luis Ybarra, confirmaron que este es otro delito que está en aumento. “Hoy vemos dos formas principales: la clonación física con dispositivos como skimmers o shimmers, o el robo digital a través de phishing, donde engañan a la víctima para que entregue los datos de su tarjeta”.
¿Cómo es el sistema que se utiliza esta maniobra? “Los delincuentes cibernéticos pueden usar un dispositivo que copia la información del chip o la banda magnética, en ocasiones sin tener contacto físico con la tarjeta y sin que la persona lo note. Esto puede ocurrir en comercios, cajeros o cualquier lector adulterado”, respondieron.
Los funcionarios explicaron que hay medidas que se pueden tomar para evitar el robo de datos. “Siempre se debe observar cómo pasan la tarjeta a la hora de hacer una compra; no deben perderla de vista cuando se realiza este paso. Otro mecanismo es tapar el código de seguridad y evitar la utilización de cajeros sospechosos. Además, se pueden usar billeteras especiales conocidas como anti-RFID. Lo que jamás hay que hacer es enviar fotos ni datos de las tarjetas por WhatsApp”, finalizaron.