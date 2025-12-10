Acusaron a un hombre de utilizar los datos robados de una tarjeta para comprar entradas de dos recitales

Los funcionarios explicaron que hay medidas que se pueden tomar para evitar el robo de datos. “Siempre se debe observar cómo pasan la tarjeta a la hora de hacer una compra; no deben perderla de vista cuando se realiza este paso. Otro mecanismo es tapar el código de seguridad y evitar la utilización de cajeros sospechosos. Además, se pueden usar billeteras especiales conocidas como anti-RFID. Lo que jamás hay que hacer es enviar fotos ni datos de las tarjetas por WhatsApp”, finalizaron.