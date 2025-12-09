Mercado laboral: cuáles son las habilidades más requeridas por las empresas hoy y qué pasa con la IA

Las demandas de las empresas se reconfiguran al ritmo de la tecnología. Y para entender este nuevo mapa, Rocío Fernández, especialista en Recursos Humanos, docente en Inteligencia Artificial aplicada a la gestión de personas y speaker en transformación organizacional, analizó en LA GACETA cuáles son las habilidades más buscadas y cómo impacta la IA en las carreras y en los procesos de selección.