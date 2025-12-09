Secciones
Mercado laboral: cuáles son las habilidades más requeridas por las empresas hoy y qué pasa con la IA

“Las habilidades técnicas ya son un comodity; lo que importa es potenciar lo humano”, contó una especialista.

Las demandas de las empresas se reconfiguran al ritmo de la tecnología. Y para entender este nuevo mapa, Rocío Fernández, especialista en Recursos Humanos, docente en Inteligencia Artificial aplicada a la gestión de personas y speaker en transformación organizacional, analizó en LA GACETA cuáles son las habilidades más buscadas y cómo impacta la IA en las carreras y en los procesos de selección.

“Explicar el mercado laboral hoy es complejo. Hay muchos factores en juego y se da un tire y empuje constante en la búsqueda de perfiles, especialmente los tecnológicos”, expresó. La velocidad con la que avanza la innovación, dijo, genera un desfasaje permanente entre lo que requieren las empresas y la capacidad de los profesionales para actualizarse. “Parece que nunca llegamos a equilibrarnos”.

Carreras en demanda

En la Argentina, los sectores vinculados a la informática siguen liderando la demanda: ciberseguridad, inteligencia artificial, cloud, desarrollo y análisis de datos. “Son áreas que requieren gente que esté al ritmo del cambio. No hay forma de desacoplarse”, afirmó. Pero, a la vez, empieza a darse un fenómeno nuevo; se solicitan competencias tecnológicas en puestos que no pertenecen al ámbito tech.

“Vemos búsquedas en contabilidad, finanzas o administración donde ya se pide conocimiento en IA o en manejo de datos. Es un cambio de paradigma total”, señaló la especialista.

Hace apenas unos años, el análisis de datos era considerado un plus. Hoy, dice Fernández, “es la base. Cualquier posición debería tener, al menos, el mindset de trabajar con datos”. El siguiente paso natural es saber cómo usar inteligencia artificial de manera responsable y entender qué información se le entrega para entrenar modelos o automatizar procesos.

Las habilidades más valoradas

Más allá del conocimiento técnico, que “se volvió un comodity porque la información está democratizada”, Fernández destaca que las empresas vuelven a apostar por las habilidades blandas. Según la especialista, las más buscadas son:

Capacidad de aprendizaje continuo: “Aprender y desaprender de forma constante es clave ante la velocidad del cambio”.

Creatividad: la habilidad humana que ninguna tecnología puede reemplazar.

Empatía: “Será una de las competencias de liderazgo más valoradas. Formar equipos empáticos, diversos y capaces de integrar múltiples miradas es fundamental”.

Flexibilidad y pensamiento crítico: especialmente para cuestionar, reformular y evaluar información, algo esencial en la era de la IA.

Fernández aclara que incluso los equipos de Recursos Humanos ya no se componen sólo de profesionales del área. “He trabajado con ingenieros en mis equipos y funcionó muy bien. La diversidad formativa mejora los resultados”.

¿La IA es una moda pasajera?

Para la especialista, la respuesta es clara: “La inteligencia artificial nunca fue una moda. Quizás al principio impactó como una novedad, pero vino a poner sobre la mesa lo que no estaba funcionando bien hace tiempo”.

Fernández remarca, además, que la IA revela falencias en el modelo educativo tradicional. “Nunca nos enseñaron a criticar. Y hoy la IA nos obliga a cuestionar, a devolver preguntas, a no quedarnos con la primera respuesta. Es una actualización del ser humano, no una amenaza”.

Por último, la especialista recomienda observar de cerca las tendencias, apostar por la formación continua y no perder de vista lo esencial. “La tecnología potencia, pero lo humano es lo que diferencia”.

