El partido del Orgullo en el Mundial 2026 desata polémica: qué países rechazan jugarlo

La elección del encuentro no fue casual ya que la fecha coincide con el inicio del fin de semana del Orgullo en la ciudad, y el comité organizador local había determinado hace meses que ese partido sería una jornada para promover el respeto y la diversidad de género. Lo inesperado fue que el sorteo emparejó justamente a dos países donde las relaciones entre personas del mismo sexo están criminalizadas, con penas que, según organizaciones de derechos humanos, incluso pueden llegar a ser severas.