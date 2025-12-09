Muchos están abandonando la freidora de aire por esta alternativa más económica: el aparato que revoluciona el mercado

No caben dudas de que la freidora de aire se transformó en el utensilio predilecto de una cocina moderna. Con ella es posible obtener una comida saludable y deliciosa sin la necesidad de ensuciar más que un plato y sin siquiera dejar rastros de olores y humo en el ambiente. Aunque el "boom" fue lo suficiente para multiplicar las ventas de estos aparatos exponencialmente, parece que el éxito comienza a desacelerarse con otra alternativa similar.
Los hornos halógenos se están convirtiendo en la alternativa popular y económica de las freidoras de aire en algunas partes del mundo. A pesar de que estos últimos aparatos aún son considerados los ideales por su tamaño pequeño y su facilidad de preparación, los hornos halógenos se posicionan como un digno contendiente al conseguirse incluso más barato en el mercado.
El horno de halógeno gana fuerza en el mundo
En Estados Unidos, Irlanda y el Reino Unido, el horno halógeno toma cada vez mayor fuerza. De acuerdo con UNILAD, este electrodoméstico consume menos energía, cocina más rápido que un horno convencional y permite preparar alimentos con muy poca grasa, aspecto que es similar a la freidora de aire pero el diferencial es su mayor capacidad.
Este aparato ya puede conseguirse en Amazon y Mercado Libre, y los precios accesibles demuestran que es una alternativa ante los costos de otros electrodomésticos.
¿En qué consiste este aparato?
El horno de halógeno ya genera curiosidad por su diseño: un recipiente de vidrio transparente con tapa, luces y un ventilador donde puede observarse toda la cocción de principio a fin. Así podés controlar en tiempo real cómo se cocina el pollo o las verduras sin tener que abrir el aparato y perder calor.
La iluminación es proporcionada por una lámpara halógena hecha de cuarzo, genera calor radiante infrarrojo, mientras que un ventilador distribuye aire caliente de manera uniforme. Gracias a este sistema, el horno halógeno puede asar, hornear, dorar y cocinar diversos alimentos en menos tiempo y con menos aceite que un horno tradicional.
Aunque el horno halógeno está ganando popularidad, eso no significa que la freidora de aire deje de ser una excelente opción. Al contrario: sigue siendo ideal para quienes quieren comidas crocantes en menos tiempo. También es cierto que, debido a su alta demanda, las freidoras han bajado considerablemente de precio, lo que las mantiene como una alternativa muy atractiva.