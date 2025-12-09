Nuevo Código de Yerba Buena: qué cambia y cómo impactará en futuras construcciones

Adiós a las medianeras: vuelve el concepto de “ciudad-jardín”

Uno de los cambios más visibles será el retiro obligatorio en los laterales de los lotes, incluso fuera de los barrios cerrados. “A partir del código, en las calles de Yerba Buena se van a empezar a ver espacios entre una pared y otra. Va a primar el verde o el espacio abierto. Esa es la idea”, enfatizó Salas.