Nuevo Código de Yerba Buena: qué cambia y cómo impactará en futuras construcciones

Profesionales de la construcción e inmobiliarias participan de una nueva instancia explicativa sobre el COU 2025, la normativa que redefine retiros, alturas y la ocupación del suelo en "La Ciudad Jardín".

Hace 1 Hs

Yerba Buena avanza en la socialización del nuevo Código de Ordenamiento Urbano (COU 2025). Esta tarde se realizará una reunión informativa convocada por el intendente, Pablo Macchiarola, destinada a colegios profesionales y cámaras inmobiliarias, con el objetivo de aclarar puntos clave de la normativa. 

“Es la segunda reunión que hacemos y es más amplia; están convocados arquitectos, ingenieros, agrimensores y también las cámaras de corredores inmobiliarios”, explicó a LA GACETA Isabel Salas, arquitecta y coordinadora del COU 2025. La funcionaria detalló que numerosos referentes del sector solicitaron una instancia de explicación técnica del nuevo código. 

“Querían una presentación más amplia y un espacio de preguntas. Atendiendo ese pedido, el intendente nos solicitó esta segunda reunión”, comentó. La primera había estado dirigida exclusivamente a arquitectos de toda la provincia. 

Salas destacó que el encuentro busca “dar a conocer una normativa extensa, que abarca temáticas vinculadas al uso del suelo, a la edificación, al territorio general de Yerba Buena, a las áreas protegidas y a la ocupación del suelo”. El objetivo central: facilitar la comprensión para obras nuevas, ampliaciones o intervenciones en lotes consolidados.

Entre las consultas más frecuentes, según detalló, están los retiros obligatorios, las alturas máximas y las distancias entre cuerpos edificados. “Los retiros laterales y de fondo son las dudas principales. También cómo se aplican las distancias entre volúmenes dentro de una misma parcela. Y las alturas: antes no había máximas, ahora sí”, remarcó.

ARCHIVO LA GACETA ARCHIVO LA GACETA

Adiós a las medianeras: vuelve el concepto de “ciudad-jardín”

Uno de los cambios más visibles será el retiro obligatorio en los laterales de los lotes, incluso fuera de los barrios cerrados. “A partir del código, en las calles de Yerba Buena se van a empezar a ver espacios entre una pared y otra. Va a primar el verde o el espacio abierto. Esa es la idea”, enfatizó Salas.

El espíritu del nuevo COU está inspirado en la Yerba Buena originaria, con casas rodeadas de vegetación. “No queríamos que aparezcan más medianeras en Yerba Buena -ya han aparecido varias-. Buscamos volver a ese concepto”, explicó.

Los retiros laterales serán obligatorios desde la planta baja en lotes con frentes mayores a 15 metros. “En planta alta queremos que el volumen completo de la edificación se retire. A medida que se toma altura, los retiros son obligatorios”, agregó. En el primer piso se permiten ocupaciones mayores, pero desde el segundo nivel en adelante el retiro es total.

Última reunión del año

Sobre la continuidad de los encuentros, Salas anticipó que esta será la última del año. “Seguramente el año próximo hagamos reuniones con grupos más chicos y asesoramientos más particularizados según la profesión”, adelantó.

“Es fundamental explicar cómo abordar una norma tan amplia para que los profesionales puedan trabajar con claridad y previsibilidad”, cerró. 

Temas Yerba Buena
