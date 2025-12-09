Una inesperada renuncia sacude a Red Bull: se va una figura clave tras el final de la temporada de Fórmula 1

La temporada terminó en Yas Marina, pero en Milton Keynes la quietud no existe. Mientras McLaren celebraba el doble título con Lando Norris en lo más alto, Red Bull cerraba el 2025 con un golpe institucional que marca un antes y un después. Helmut Marko dejará su cargo tras más de 20 años como cerebro deportivo, descubridor de talentos y una de las voces más duras dentro del paddock. Con su salida, se desarma el último eslabón del núcleo histórico que levantó a la escudería hasta la cima de la Fórmula 1.