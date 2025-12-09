Una inesperada renuncia sacude a Red Bull: se va una figura clave tras el final de la temporada de Fórmula 1

La temporada terminó en Yas Marina, pero en Milton Keynes la quietud no existe. Mientras McLaren celebraba el doble título con Lando Norris en lo más alto, Red Bull cerraba el 2025 con un golpe institucional que marca un antes y un después. Helmut Marko dejará su cargo tras más de 20 años como cerebro deportivo, descubridor de talentos y una de las voces más duras dentro del paddock. Con su salida, se desarma el último eslabón del núcleo histórico que levantó a la escudería hasta la cima de la Fórmula 1.
El austríaco, de 82 años, decidió despedirse al cierre de la temporada, sumándose a un éxodo que ya había dejado afuera a Christian Horner y al genio de la aerodinámica Adrian Newey. El tridente fundador que construyó la identidad Red Bull desde 2005 queda ahora reducido a un solo nombre dentro del box: Max Verstappen, el piloto al que Marko impulsó sin escalas desde la Fórmula 3 hasta la butaca principal con apenas 17 años.
Su gestión fue tan influyente como áspera. Bajo su supervisión nació el Red Bull Junior Team, una fábrica de promesas que lanzó a Sebastian Vettel al primer gran dominio mundial del equipo y que encontró en Verstappen su segundo diamante. “Solo vale ganar”, fue siempre la lógica interna. Quien no rendía, salía.
Pero el final llegó envuelto en roces, reproches y decisiones que desgastaron la relación con la nueva cúpula. Marko firmó por su cuenta al joven Alexander Dunne sin autorización, lo que obligó a Red Bull a revertir el contrato con una fuerte indemnización. Antes, sus comentarios sobre Kimi Antonelli y el episodio con Isack Hadjar habían encendido críticas puertas adentro y en el paddock, sumando tensión a un clima ya caldeado.
La muerte del fundador Dietrich Mateschitz en 2022 dejó al asesor sin su mayor respaldo político. Desde entonces, la puja de poder interna se aceleró y terminó inclinándose en otra dirección.
El fin de una era
En Abu Dhabi, Marko y el CEO Oliver Mintzlaff sellaron la salida. Un comunicado formalizó lo inevitable y abrió una nueva etapa para la estructura. “Ha sido un camino extraordinario y exitoso. Me llena de orgullo lo conseguido”, dijo el austríaco. Mintzlaff, por su parte, lamentó la decisión y reconoció que el equipo pierde una pieza irrepetible.
Con él fuera del proyecto, Red Bull encara 2026 en transición total: nueva reglamentación, motores propios junto a Ford y el desafío de seguir dándole a Verstappen un auto capaz de sostener la pelea por títulos. El contrato del neerlandés va hasta 2028, pero con cláusulas deportivas que podrían abrir puertas si el rendimiento cae. Ya no estará quien un día apostó por él sin dudar.
El futuro se mueve y Red Bull ya no mira atrás. La vieja guardia quedó atrás en los libros. Lo que viene dependerá, por primera vez en 20 años, sin la sombra, ni el pulso duro, de Marko.