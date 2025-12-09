Secciones
Pensiones de Anses: cuánto se cobrará en diciembre con el aguinaldo

Este mes los beneficiarios deberán hacer un triple cálculo que incluirá el aumento mensual, el bono y el aguinaldo.

Este martes inicia el pago a los titulares de pensiones de Anses. Este martes inicia el pago a los titulares de pensiones de Anses. Foto: El Liberal
Hace 3 Hs

Esta semana los beneficiarios de las Pensiones No Contributivas de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) podrán cobrar su mensualidad que incluirá un incremento. El cronograma de pagos iniciará este martes 9 y finalizará el viernes 12 de diciembre. Además del depósito tradicional, los titulares percibirán el pago del medio sueldo anual complementario, también conocido como aguinaldo.

Anses pagará hasta $334.800: quiénes podrán acceder al beneficio del organismo previsional

Los beneficiarios deberán hacer un triple cálculo para saber cuánto percibirán este mes ya que, por una parte, se suma el aguinaldo que corresponde a la mitad del mejor depósito abonado en los últimos seis meses. Por otra, el aumento establecido por ley seguirá el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de octubre equivalente a un 2,34%. Por último, volverá a entregarse el bono de $70.000.

Pensiones no Contributivas de Anses: cuánto se paga en diciembre

Desde julio del año pasado Anses aplica la fórmula de movilidad establecida por el Decreto 274/24 que toma como referencia los valores calculados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos de la República Argentina con dos meses de rezago. El Decreto propone aumentar las prestaciones de Anses según el incremento del IPC.

Los haberes de los titulares de Pensiones no Contributivas otorgadas por vejez o invalidez ascenderán a $238.615,70 en diciembre. A esto se le suma el 50% del mejor sueldo del último semestre, que quedó establecido en $119.307,85. También se entregará el bono de $70.000. En total, los beneficiarios de esta prestación percibirán $527.923,56.

Por otra parte, las Pensiones No Contributivas otorgadas a madres de siete hijos o más alcanzarán un total de $581.319,38. De ese total, se calculan $340.879,59 de básico, los $70.000 del bono que se entrega desde el año pasado y $170.439,79 adicionales del medio sueldo anual complementario que se deposita en diciembre.

La Pensión Universal del Adulto Mayor (PUAM) también recibirá estos montos extra: $272.703,67 del haber básico actualizado, $70.000 del bono y $136.251,84 del aguinaldo. El total para los titulares de esta prestación quedará establecido en $479.055,51 para diciembre.

Temas Administración Nacional de la Seguridad Social Anses
