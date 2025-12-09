Pensiones de Anses: cuánto se cobrará en diciembre con el aguinaldo

Los beneficiarios deberán hacer un triple cálculo para saber cuánto percibirán este mes ya que, por una parte, se suma el aguinaldo que corresponde a la mitad del mejor depósito abonado en los últimos seis meses. Por otra, el aumento establecido por ley seguirá el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de octubre equivalente a un 2,34%. Por último, volverá a entregarse el bono de $70.000.