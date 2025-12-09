Tasas: el mercado busca otras estrategias

Desde el 1 de diciembre, los Fondos Comunes de Inversión Money Market solo pueden destinar hasta el 20% de su patrimonio a cauciones bursátiles, un ajuste que impactó de lleno en el instrumento que había ganado protagonismo en los últimos meses. La decisión de la Comisión Nacional de Valores (CNV) introdujo un cambio de reglas que ha golpeado directamente el corazón de la liquidez de corto plazo.

“La medida llega después de meses en los que estos fondos habían llevado su exposición a cauciones a un día a niveles cercanos al 26% del patrimonio. Para la CNV y el Banco Central (BCRA), esa concentración empezó a verse grande no solo por volumen, sino por el impacto que tenía sobre la tasa corta del mercado”, dijo Florencia Linares, líder del equipo comercial de Amauta Inversiones.

La asesora financiera planteó así nuevos desafíos en el mercado. Según señaló, para las empresas, la clave será “dónde y cómo poner a trabajar ese capital de trabajo”. “Antes, el ultra corto resolvía casi todo con comodidad y tasa; hoy esa comodidad dejó de pagarse igual” añadió.

“Con una nominalidad más baja, pero inflación todavía relevante -REM noviembre de 2025: 2,3% para noviembre y algo arriba de 2% para diciembre-, manejar caja en piloto automático implica riesgo de perder poder de compra. La buena noticia es que hay instrumentos que permiten devengar tasas más altas sin resignar el control de la liquidez, pero requieren una estrategia bien pensada. No existe una única solución, existe un traje a medida según el flujo, los plazos y la dinámica de cada empresa”, expuso.

En ese sentido, Linares indicó que el mercado ofrece combinaciones de fondos e instrumentos de corto y mediano plazo que ayudan a capturar mejor tasa, diversificar riesgos y mantener disponibilidad operativa. “Ya no alcanza con un instrumento dominante: hoy gana la estrategia, porque si la tasa baja suavecito pero la inflación sigue marcando el ritmo, la diferencia la hace un capital de trabajo diseñado a medida, bien administrado y no solo bien colocado”, subrayó.

Con el nuevo tope, la demanda estructural por cauciones cayó rápidamente, provocando una baja inmediata en los rendimientos diarios de los Money Market y, por arrastre, de las billeteras virtuales. Las tasas mayoristas retrocedieron con fuerza, llevando a la Tamar desde alrededor del 33% TNA hasta cerca del 26%, mientras que los retornos de las Lecaps se comprimieron, sobre todo en los tramos corto y mediano. Las cuentas remuneradas también registraron un desplome, pasando de 18-19% TNA a aproximadamente 10% en apenas una semana. “El mensaje implícito es claro: el premio por mantener liquidez ultra corta se redujo, lo que lleva al mercado a mirar más adelante en la curva, ya que quedarse en la puerta de la caja ya no resulta tan rentable”, finalizó.