Expectativas en Atlético Tucumán y San Martín: cuándo se sortearán la Liga Profesional, la Primera Nacional y la Copa Argentina

El primer movimiento será este martes 9 de diciembre, cuando, tras la reunión de la Liga Profesional programada para las 11.30, se realice el sorteo de las zonas del nuevo torneo, cuyo inicio está previsto para el 25 de enero. Allí se definirá la composición de los grupos, los clásicos interzonales y el recorrido inicial de cada equipo. Para Atlético Tucumán, por ejemplo, este sorteo será el tablero sobre el cual comenzará a ajustar su preparación y su mercado de pases.