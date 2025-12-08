Secciones
Horror en Las Cañitas: un jubilado se suicidó tras discutir con su esposa por los planes de Navidad

Un hombre de 82 años, personal retirado de la Prefectura Naval Argentina, se quitó la vida en su casa del barrio porteño de Palermo luego de una discusión con su esposa sobre las Fiestas. La Justicia investiga las circunstancias del hecho.

Hace 1 Hs

Un trágico episodio sacudió este lunes al barrio porteño de Las Cañitas. Pedro Gómez, un hombre de 82 años y retirado de la Prefectura Naval Argentina, se suicidó dentro de su vivienda luego de discutir con su esposa por los planes de Navidad. El hecho ocurrió en una casa ubicada en la calle Huergo al 300 y movilizó a personal policial y médico.

Según informaron fuentes policiales, todo comenzó alrededor de las 9.12, cuando la esposa de la víctima, María Venegas, llamó al 911 para pedir ayuda. La mujer relató a los efectivos que minutos antes habían mantenido una discusión sobre la organización de las celebraciones de fin de año, lo que generó un clima de fuerte tensión en el hogar.

En ese contexto, Gómez se dirigió a su despacho dentro de la casa y, según el testimonio de Venegas, se efectuó un disparo. Cuando los policías llegaron al lugar solicitaron de inmediato la presencia de una ambulancia del SAME. Los médicos constataron el fallecimiento del hombre al ingresar al domicilio.

La investigación quedó en manos de las autoridades policiales, que entrevistaron a la esposa para reconstruir la secuencia de los hechos previos a la tragedia y determinar con precisión cómo ocurrió el suicidio, publicó TN.

