Horror en Las Cañitas: un jubilado se suicidó tras discutir con su esposa por los planes de Navidad

Un trágico episodio sacudió este lunes al barrio porteño de Las Cañitas. Pedro Gómez, un hombre de 82 años y retirado de la Prefectura Naval Argentina, se suicidó dentro de su vivienda luego de discutir con su esposa por los planes de Navidad. El hecho ocurrió en una casa ubicada en la calle Huergo al 300 y movilizó a personal policial y médico.