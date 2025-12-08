Un universo navideño bien tucumano: el pesebre de 250 piezas que une a tres generaciones

Su actual guardiana es Josefa González, quien tomó la posta tras la muerte de su suegra, Elvira. “Antes lo hacía ella, y como ya no está, yo le prometí que lo iba a hacer. Y después vendrá mi hija”, le dice con emoción a LA GACETA. Esa hija es Marina Faray, quien también creció viendo cada diciembre la transformación de su casa en un pequeño Belén.