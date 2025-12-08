Atención, San Martín: Pérez Castro ya tomó una decisión respecto al futuro de Campodónico

Durante días, la ansiedad fue creciendo. En La Ciudadela, en oficinas improvisadas, en mesas de café y hasta en el complejo “Natalio Mirkin”, la frase se repetía como un mantra: “Cuando llegue Facundo…”. No fue en tono de promesa ni de ilusión vacía. Fue la confirmación de que el proyecto deportivo de San Martín tendrá conductor. La llegada de Facundo Pérez Castro, prevista para este martes a las 10.30 (en el vuelo 1472 de Aerolíneas Argentinas), no será un simple arribo: será el punto en el que se dejarán de acumular diagnósticos para pasar a tomar decisiones. Justamente en ese tablero hay una pieza que domina todo: el futuro inmediato de Mariano Campodónico.
Esa conversación, que tendrá lugar mañana al mediodía en el Complejo tras la práctica del plantel, será el eje del día. Allí, dentro de una oficina cercana a los vestuarios, el flamante director deportivo y el entrenador se sentarán frente a frente. No habrá intermediarios. No habrá “después vemos”. Según le confió un allegado de la CD a LA GACETA, se comunicaría la interrupción del vínculo que une a al DT con el club hasta diciembre del próximo año. “El diálogo se dará con respeto, porque Campodónico lo merece, pero la decisión se tomó hace días”, avisaron en la mesa chica que lidera Oscar Mirkin.
La expectativa no es sólo institucional. El plantel la percibió cuando el viernes la nueva CD irrumpió en el entrenamiento. El silencio que se generó cuando Rafael Ponce de León pidió una ronda y tomó la palabra no fue fortuito: todos entendieron que era el comienzo de un nuevo ciclo.
Con ese panorama, Pérez Castro no llega para observar: llega para dirigir. El ex mediocampista vendrá con agenda cargada y se quedará hasta el viernes en la provincia. Serán cuatro días de decisiones, en los que se abordarán temas que no pueden seguir flotando: bajas ya conversadas, posible rescisión de contrato de algunos jugadores, llegadas en carpeta, perfiles priorizados, continuidad o no de futbolistas con vínculo vigente y la primera arquitectura del plantel 2026.
Justamente la dirigencia preparó lo que será la semana. Ayer en horas de la mañana se terminó de pulir el organigrama interno: departamentos, jefaturas, gerencias, comisiones y subcomisiones. No fue una reunión protocolar: se desglosó cada área, se evaluó el presupuesto real del club, se expuso el estado de ingresos y egresos y se cruzaron números con proyección. Pero en el momento en que el tema pasó a fútbol, el clima cambió.
Allí surgió un punto central: la conversación Campodónico-Pérez Castro no será una entrevista laboral. Será el principio de un reordenamiento. La CD sostiene que el entrenador trabajó con compromiso, pero el diagnóstico de plantel, metodología y armado competitivo requiere otro camino. En la mesa chica avisaron que nadie cuestiona la pasión de Campodónico; lo que se rediseña es la estructura deportiva.
“Tengo contrato hasta diciembre del año que viene. En mi cabeza sigo siendo el técnico. Si ‘Facu’ (Pérez Castro) decide otra historia, será otra historia”, dijo Campodónico hace unos días al respecto. No lo dijo desde la resistencia. Lo dijo desde la comprensión. Por eso el diálogo será respetuoso, sin teatralidades ni dramatismos.
Luego de esa definición, comenzará una fase que los dirigentes consideran crucial: la del mercado de pases. Pérez Castro tendría dos candidatos tapados para el cargo. No trascendieron nombres, porque no quieren desgaste previo ni negociaciones mediáticas. Pero lo concreto es que la elección no se estirará más allá del viernes.
Movimientos en el plantel
En paralelo, se activarán conversaciones sobre posibles refuerzos. No se trata de cantidad, sino de perfil. Hay posiciones marcadas en rojo desde hace semanas: un volante mixto, un central con salida, un lateral por izquierda y un centrodelantero que pueda asegurar goles. Claro, la lista se terminará de depurar esta semana.
También habrá definiciones sobre futbolistas del plantel actual. Algunos tienen continuidad bien encaminada; otros esperan diálogo; algunos ya saben que su ciclo está cumplido, como los casos de Hernán Zuliani y Martín Pino. Ambos futbolistas estarían a un paso de resicindir su contrato.
No obstante, todo partirá desde el mismo lugar: la charla de este martes. Esa charla, que durante días se mencionó en pasillos, vestuarios y mensajes de WhatsApp, es la bisagra. El resto se desprende de ahí.