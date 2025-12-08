Atención, San Martín: Pérez Castro ya tomó una decisión respecto al futuro de Campodónico

Durante días, la ansiedad fue creciendo. En La Ciudadela, en oficinas improvisadas, en mesas de café y hasta en el complejo “Natalio Mirkin”, la frase se repetía como un mantra: “Cuando llegue Facundo…”. No fue en tono de promesa ni de ilusión vacía. Fue la confirmación de que el proyecto deportivo de San Martín tendrá conductor. La llegada de Facundo Pérez Castro, prevista para este martes a las 10.30 (en el vuelo 1472 de Aerolíneas Argentinas), no será un simple arribo: será el punto en el que se dejarán de acumular diagnósticos para pasar a tomar decisiones. Justamente en ese tablero hay una pieza que domina todo: el futuro inmediato de Mariano Campodónico.