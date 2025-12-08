Calendarios de Adviento: lujo, polémicas y millones de vistas en diciembre

Con el paso del tiempo, la tradición fue mutando. Las velas se transformaron en cajas con 24 compartimentos, una por cada día de diciembre hasta Nochebuena, que contenían pequeños regalos: chocolates, juguetes o mensajes. En las últimas décadas, y sobre todo con el auge de las redes sociales, el calendario de Adviento se convirtió en un objeto de deseo, exhibición y consumo aspiracional.