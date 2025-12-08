Maju Lozano habló de su dura infancia y la enfermedad de su padre

Maju Lozano habló como pocas veces de su pasado personal y reveló detalles íntimos sobre la difícil infancia que le tocó vivir, marcada por la enfermedad de su padre. En una entrevista reciente, la conductora y actriz compartió un relato profundo y honesto que expuso una faceta poco conocida de su historia familiar y del proceso emocional que atravesó con el paso de los años.