Las ventas minoristas pymes cayeron 9,1% mensual en noviembre, según la CAME

Las ventas minoristas de las pequeñas y medianas empresas registraron en noviembre una fuerte contracción del 9,1% en la comparación mensual desestacionalizada y una caída del 4,1% interanual a precios constantes, de acuerdo con el informe difundido por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME). Pese al retroceso, el sector mantiene expectativas favorables de recuperación para 2026.
Según el relevamiento, en lo que va de 2025 las ventas acumulan un incremento interanual del 3,4%, aunque el desempeño de noviembre refleja un freno marcado del consumo, en un contexto de restricción presupuestaria, costos crecientes y menor margen de financiamiento.
Al analizar la percepción de los comerciantes sobre la situación económica actual, el 54,2% señaló estabilidad en relación con el mismo período del año pasado. Sin embargo, el 37% manifestó un deterioro, cuatro puntos porcentuales más que en octubre, lo que implica una reversión parcial del clima de leve mejora que se había registrado el mes anterior.
Rubros más afectados por la caída del consumo
El informe de CAME muestra una dinámica extendida de retracción: seis de los siete rubros relevados registraron caídas interanuales. Los descensos más pronunciados se observaron en:
Perfumería: -17%
Bazar y decoración: -9,7%
Alimentos y bebidas: -5,9%
En contraste, Farmacia fue el único sector que mostró un crecimiento, con una suba interanual del 1,8%, sostenida por la demanda de bienes esenciales.
Consumo dual y cautela empresaria
Desde la entidad empresaria explicaron que el cierre de noviembre consolida un escenario de consumo dual. Por un lado, se mantiene la demanda de productos básicos; por otro, los consumos postergables siguen resentidos por la pérdida de poder adquisitivo y el agotamiento de las alternativas de financiamiento.
La actividad comercial operó bajo una lógica de transición y cautela, con decisiones de inversión postergadas ante la incertidumbre sobre costos, niveles de competencia y evolución de la demanda en el corto plazo.
Expectativas positivas pese al presente adverso
Uno de los puntos destacados del informe es el desacople entre la coyuntura actual y las expectativas del sector. A pesar de la caída de los márgenes y del deterioro en la percepción del presente, una parte significativa de los comerciantes mantiene una visión optimista hacia el año próximo, apostando a un reordenamiento de las variables macroeconómicas que permita reactivar el consumo interno y mejorar el desempeño de las pymes.