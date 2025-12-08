Las ventas minoristas pymes cayeron 9,1% mensual en noviembre, según la CAME

Expectativas positivas pese al presente adverso

Uno de los puntos destacados del informe es el desacople entre la coyuntura actual y las expectativas del sector. A pesar de la caída de los márgenes y del deterioro en la percepción del presente, una parte significativa de los comerciantes mantiene una visión optimista hacia el año próximo, apostando a un reordenamiento de las variables macroeconómicas que permita reactivar el consumo interno y mejorar el desempeño de las pymes.