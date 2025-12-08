Secciones
EconomíaNoticias económicas

Las ventas minoristas pymes cayeron 9,1% mensual en noviembre, según la CAME

Pese al retroceso, el sector mantiene expectativas favorables de recuperación para 2026.

CIFRAS. Pese a la mejora, las PYME no se recuperan. CIFRAS. Pese a la mejora, las PYME no se recuperan.
Hace 2 Min

Las ventas minoristas de las pequeñas y medianas empresas registraron en noviembre una fuerte contracción del 9,1% en la comparación mensual desestacionalizada y una caída del 4,1% interanual a precios constantes, de acuerdo con el informe difundido por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME). Pese al retroceso, el sector mantiene expectativas favorables de recuperación para 2026.

Según el relevamiento, en lo que va de 2025 las ventas acumulan un incremento interanual del 3,4%, aunque el desempeño de noviembre refleja un freno marcado del consumo, en un contexto de restricción presupuestaria, costos crecientes y menor margen de financiamiento.

Al analizar la percepción de los comerciantes sobre la situación económica actual, el 54,2% señaló estabilidad en relación con el mismo período del año pasado. Sin embargo, el 37% manifestó un deterioro, cuatro puntos porcentuales más que en octubre, lo que implica una reversión parcial del clima de leve mejora que se había registrado el mes anterior.

Rubros más afectados por la caída del consumo

El informe de CAME muestra una dinámica extendida de retracción: seis de los siete rubros relevados registraron caídas interanuales. Los descensos más pronunciados se observaron en:

Perfumería: -17%

Bazar y decoración: -9,7%

Alimentos y bebidas: -5,9%

En contraste, Farmacia fue el único sector que mostró un crecimiento, con una suba interanual del 1,8%, sostenida por la demanda de bienes esenciales.

Consumo dual y cautela empresaria

Desde la entidad empresaria explicaron que el cierre de noviembre consolida un escenario de consumo dual. Por un lado, se mantiene la demanda de productos básicos; por otro, los consumos postergables siguen resentidos por la pérdida de poder adquisitivo y el agotamiento de las alternativas de financiamiento.

La actividad comercial operó bajo una lógica de transición y cautela, con decisiones de inversión postergadas ante la incertidumbre sobre costos, niveles de competencia y evolución de la demanda en el corto plazo.

Expectativas positivas pese al presente adverso

Uno de los puntos destacados del informe es el desacople entre la coyuntura actual y las expectativas del sector. A pesar de la caída de los márgenes y del deterioro en la percepción del presente, una parte significativa de los comerciantes mantiene una visión optimista hacia el año próximo, apostando a un reordenamiento de las variables macroeconómicas que permita reactivar el consumo interno y mejorar el desempeño de las pymes.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Cambian criterios para calcular el Impuesto Automotor en Tucumán
1

Cambian criterios para calcular el Impuesto Automotor en Tucumán

Efemérides del 8 de diciembre: ¿qué pasó un día como hoy?
2

Efemérides del 8 de diciembre: ¿qué pasó un día como hoy?

El calor en Tucumán cedió con las lluvias: qué se espera para los próximos días
3

El calor en Tucumán cedió con las lluvias: qué se espera para los próximos días

Polémica por la destrucción de un cultivo de cannabis
4

Polémica por la destrucción de un cultivo de cannabis

El truco del ventilador que reemplaza el aire acondicionado: solo necesitás una botella de agua
5

El truco del ventilador que reemplaza el aire acondicionado: solo necesitás una botella de agua

Creció en Los Sueldos, Atlético estuvo a punto de dejarlo libre y hoy saltó de la Liga Tucumana a Primera
6

Creció en Los Sueldos, Atlético estuvo a punto de dejarlo libre y hoy saltó de la Liga Tucumana a Primera

Más Noticias
Nueva estafa bancaria: qué tenés que hacer si llegó este tipo de transferencia

Nueva estafa bancaria: qué tenés que hacer si llegó este tipo de transferencia

El truco del ventilador que reemplaza el aire acondicionado: solo necesitás una botella de agua

El truco del ventilador que reemplaza el aire acondicionado: solo necesitás una botella de agua

Qué dicen los expertos en psicología sobre las personas que hablan solas

Qué dicen los expertos en psicología sobre las personas que hablan solas

Cambian criterios para calcular el Impuesto Automotor en Tucumán

Cambian criterios para calcular el Impuesto Automotor en Tucumán

El calor en Tucumán cedió con las lluvias: qué se espera para los próximos días

El calor en Tucumán cedió con las lluvias: qué se espera para los próximos días

El comercio minorista, frente a un consumidor más selectivo, más emocional y más difícil de fidelizar

El comercio minorista, frente a un consumidor más selectivo, más emocional y más difícil de fidelizar

Polémica por la destrucción de un cultivo de cannabis

Polémica por la destrucción de un cultivo de cannabis

Hubo dos homicidios en tres horas en la Capital

Hubo dos homicidios en tres horas en la Capital

Comentarios