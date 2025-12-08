Homicidio en ocasión de robo: dictan prisión preventiva para “Semilla”

El hecho ocurrió durante la madrugada del domingo 7 de diciembre, alrededor de las 4:00, en calle Alsina al 3200, en el sector suroeste de San Miguel de Tucumán. De acuerdo con la acusación presentada por el auxiliar de fiscal Lucas Maggio, Herrera se encontraba a bordo de su automóvil, un Ford Fiesta Max gris, cuando fue abordado por Peralta. Con el objetivo de apoderarse del celular de la víctima, el imputado inició un forcejeo y, a corta distancia, efectuó un disparo con un arma de fuego que impactó en el abdomen de Herrera, a la altura del flanco izquierdo.