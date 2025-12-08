Secciones
Seguridad

Homicidio en ocasión de robo: dictan prisión preventiva para “Semilla”

Walter Peralta fue imputado por el delito de homicidio en ocasión de robo por el crimen de Carlos Herrera, ocurrido el domingo en Alsina al 3200, en San Miguel de Tucumán.

Hace 1 Hs

Por pedido de la Unidad Fiscal de Homicidios I, a cargo de Pedro Gallo, este lunes 8 de diciembre se realizó una audiencia multipropósito en la que se formularon cargos y se dictó la prisión preventiva contra Walter Ricardo Peralta (27), alias “Semilla”, acusado de matar a Carlos Germán Herrera (45) para robarle el teléfono celular.

El hecho ocurrió durante la madrugada del domingo 7 de diciembre, alrededor de las 4:00, en calle Alsina al 3200, en el sector suroeste de San Miguel de Tucumán. De acuerdo con la acusación presentada por el auxiliar de fiscal Lucas Maggio, Herrera se encontraba a bordo de su automóvil, un Ford Fiesta Max gris, cuando fue abordado por Peralta. Con el objetivo de apoderarse del celular de la víctima, el imputado inició un forcejeo y, a corta distancia, efectuó un disparo con un arma de fuego que impactó en el abdomen de Herrera, a la altura del flanco izquierdo.

Gravemente herido, el hombre fue trasladado de urgencia al hospital Padilla, donde falleció horas después como consecuencia de la lesión. Tras el ataque, el agresor se dio a la fuga, aunque fue aprehendido ese mismo día, cerca de las 11:00 de la mañana, en inmediaciones de su domicilio.

Durante la audiencia, la Fiscalía imputó a Peralta como autor del delito de homicidio en ocasión de robo y expuso las evidencias reunidas hasta el momento, entre ellas cuatro declaraciones testimoniales que lo señalan directamente como responsable del crimen. Además, el Ministerio Público Fiscal solicitó la prisión preventiva por el plazo de cuatro meses, al advertir la existencia de riesgos procesales, tanto de fuga como de entorpecimiento de la investigación.

El juez interviniente hizo lugar a todos los planteos del MPF y ordenó el inmediato alojamiento de Peralta en el complejo penitenciario correspondiente, donde permanecerá detenido mientras continúan las medidas investigativas.

San Miguel de Tucumán
