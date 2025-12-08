El drop de 45 metros de Tomás Albornoz que aseguró el triunfo de Benetton en Sudáfrica

El apertura regresó al club italiano luego de su participación con Los Pumas en la ventana de noviembre, y aunque arrancó en el banco, su ingreso cambió el partido. Saltó a la cancha a los 58 minutos, con el marcador 18-8 para los sudafricanos. Desde ahí, todo fue impacto con un penal, una conversión y ese drop decisivo que estiró la diferencia a más de un try a los 78’, apagando cualquier intento de remontada del local.