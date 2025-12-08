De rodillas, tras la lluvia y sobre el piso mojado: la conmovedora promesa de Álvaro en la fiesta de la Inmaculada Concepción

“Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo”. La frase del Evangelio de San Lucas -proclamado esta mañana, todavía de noche cerrada, en el santuario de La Reducción- pareció encontrar eco inmediato en la multitud que rodeaba el templo. Es el Día de la Inmaculada Concepción de María, claro. Muchos llegaron con los pies mojados, con sus camperas húmedas y el cansancio visible en la cara; otros aún con las manos y pies entumecidos por la caminata. Pero todos, sin excepción, cargaban algo más profundo que el barro pegado a las zapatillas. La fe en una promesa, una súplica o una gratitud apenas susurrada.