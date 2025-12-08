Nueva estafa bancaria: qué tenés que hacer si te llegó este tipo de transferencia

Ante este panorama, donde no se trata de una equivocación del usuario sino de un primer movimiento por parte del delincuente, el especialista señala que es mejor "no tocar ese dinero". Rodriguez señala que debes comunicarte con tu banco y reportar esta acción. Nunca devuelvas el dinero ni re-transfieras a otra cuenta, tampoco lo gastes. Siempre tomá captura de pantalla y guardá los registros para hacer la denuncia.