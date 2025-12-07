Se formó en Vélez, pasó por el fútbol sueco y explotó en Atlético Tucumán: la historia del "10" que sueña con brillar en el Monumental

Cuando se le pregunta quién es, el volante no se esconde detrás de slogans ni de frases hechas. Su identidad, dice, está construida sobre algo más simple y más profundo. “Desde que tengo memoria (e incluso un tiempo antes) ya jugaba a la pelota. Crecí en una familia que siempre me apoyó, me dio valores y me acompañó en cada paso. Eso me marcó mucho como persona y como jugador”, asegura. No lo dice con nostalgia, sino con gratitud. Como si nombrar a Mario y a Inés (sus padres), a sus hermanos o a su pequeño sobrino Benicio fuera una manera de volver al punto de partida.